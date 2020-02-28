Про це повідомляє видання Business Insider (South Africa).

За підсумками 2019 року в корпорації Anheuser-Busch InBev, що володіє Corona, відзначали, що бренд продемонстрував сильне зростання “при значній участі таких ринків, як Китай та Південна Африка”. Корпорація вважає, що пиво Corona є брендом номер один в китайському сегменті супер-преміум продуктів.

Коли стало відомо про спалах нового коронавірусу COVID-19, бренд публічно заявляв, що вірить, що споживачі, незважаючи на схожу назву, все ж не пов’язують їхнє пиво з захворюванням.

“В цілому, ми вважаємо, що споживачі розуміють, що немає ніякого зв’язку між вірусом та нашим бізнесом”, — сказала представник бренду Меггі Боуман.

Але пошукові тенденції в Інтернеті свідчили про протилежне. За даними Google Trends, наведених Business Insider, за період з 18 по 26 січня, кількість пошуків за запитом “corona beer virus” (“Сorona пивний вірус”) збільшилася на 2 300%. Також на 744% зросла кількість запитів “beer virus” (“пивний вірус”) та на 3,233% “beer coronavirus” (“пивний коронавірус”).

Безумовно, ніякого зв’язку між коронавірусом та пивом Сorona немає. Плутанина виникла через те, що назва мексиканського пива збігається з латинський терміном, яким названий тип вірусів, у яких під мікроскопом можна розгледіти виступаючі короноподібні шипи.

Незважаючи на те, що зв’язку між пивом Corona та коронавірус COVID-19 немає, з початку епідемії продажі бренду значно скоротилися. Суму упущеної за два останніх місяці виручки в Китаї компанія оцінює в 285 млн доларів. До вирахування відсотків, податків і іншого — близько 170 млн доларів.

“Спалах призводить до значного зниження попиту в Китаї. … Крім того, попит під час китайського Нового року був нижчим, ніж в попередні роки, оскільки це збіглося з початком спалаху”, — зазначили в Anheuser-Busch InBev.