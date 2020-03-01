За останню добу в Італії від коронавірусу загинуло 5 осіб. Загальна кількість загиблих досягла 34.

Про це повідомляє інформагентство ANSA.

Тести у 1577 чоловік в Італії показали позитивний результат на коронавірус. 83 людини одужали від COVID-19 по всій країні. В цілому, з початку надзвичайної ситуації там заразилися 1 694 людини.

9% від загального числа тих, що заразилися (140 пацієнтів) перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Найбільше заражених в районі Ломбардія.

У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.

Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.