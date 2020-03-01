Про це повідомляє інформагентство ANSA.
Тести у 1577 чоловік в Італії показали позитивний результат на коронавірус. 83 людини одужали від COVID-19 по всій країні. В цілому, з початку надзвичайної ситуації там заразилися 1 694 людини.
9% від загального числа тих, що заразилися (140 пацієнтів) перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Найбільше заражених в районі Ломбардія.
У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.
Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.