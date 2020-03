Фото армійської техніки опублікував в Facebook італійський політик, глава партії “Ліга” Матео Сальвіні.

“Армія вивозить труни (з померлими від коронавируса – ред.) з Бергамо для кремації за межами Ломбардії, землі, яка без перепочинку бореться зі злом. Це жахлива картина”, – написав Сальвини.

Крім того, відео зі спеціальною технікою розміщують в мережі користувачі італійського сегмента інтернет. У Twitter публікують відео, на яких зображені армійські автомобілі. Відмічається, що колона техніки очікує біля міста Бергамо.

#Italy: 🇮🇹

Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy

Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks

The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China

