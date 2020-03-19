Фото армійської техніки опублікував в Facebook італійський політик, глава партії “Ліга” Матео Сальвіні.

“Армія вивозить труни (з померлими від коронавируса – ред.) з Бергамо для кремації за межами Ломбардії, землі, яка без перепочинку бореться зі злом. Це жахлива картина”, – написав Сальвини.

Крім того, відео зі спеціальною технікою розміщують в мережі користувачі італійського сегмента інтернет. У Twitter публікують відео, на яких зображені армійські автомобілі. Відмічається, що колона техніки очікує біля міста Бергамо.

Відзначимо, перша смерть від коронавируса в Італії була зафіксована 21 лютого, в регіоні Венето. 18 березня кількість загиблих від коронавіруса в Італії збільшилася на рекордні 475 людей за добу. Згідно з останніми даними, в Італії через коронавірус померли 2978 осіб, а число заражень досягла 35 713 осіб.