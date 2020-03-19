Труни з тілами померлих від коронавірусу людей, вивозять спеціальним армійським транспортом для кремації.

Фото армійської техніки опублікував в Facebook італійський політик, глава партії “Ліга” Матео Сальвіні.

“Армія вивозить труни (з померлими від коронавируса – ред.) з Бергамо для кремації за межами Ломбардії, землі, яка без перепочинку бореться зі злом. Це жахлива картина”, – написав Сальвини.

Крім того, відео зі спеціальною технікою розміщують в мережі користувачі італійського сегмента інтернет. У Twitter публікують відео, на яких зображені армійські автомобілі. Відмічається, що колона техніки очікує біля міста Бергамо.

Scene «di guerra» a Bergamo: colonne di camion dell’esercito verso la circonvallazione pic.twitter.com/3Y7wudcZRb — Corriere della Sera (@Corriere) March 19, 2020

#Italy: 🇮🇹 Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

Відзначимо, перша смерть від коронавируса в Італії була зафіксована 21 лютого, в регіоні Венето. 18 березня кількість загиблих від коронавіруса в Італії збільшилася на рекордні 475 людей за добу. Згідно з останніми даними, в Італії через коронавірус померли 2978 осіб, а число заражень досягла 35 713 осіб.