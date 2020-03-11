У понеділок, 10 березня, Італія закрила на карантин 60 мільйонів жителів, через те, що кількість випадків зараження вірусом COVID-19 по всій країні продовжує зростати.

Про це повідомляє видання Time.

Наразі в Італії найвища смертність від коронавурусу після Китаю: 631 випадок смерті та не менше 10 149 осіб інфіковано у всіх 20 регіонах країни. Кількість випадків захворювання зросла на 50 % тільки 8 березня.

10 березня влада ухвалила рішення про закриття на карантин всієї країни.

Очікується, що такі заходи будуть мати серйозні економічні наслідки для Італії.

Як коронавірус почав поширюватися в Італії?

Офіційне повідомлення про перший підтверджений випадок з’явилося 20 лютого, коли 38-річний чоловік зареєструвався в місцевій лікарні в місті Кодон в Ломбардії. Його аналізи дали позитивний результат на вірус. Проте деякі представники охорони здоров’я вважають, що вірус з’явився в Італії набагато раніше.

Газета La Repubblica з посиланням на начальника відділення невідкладної допомоги Стефано Палья повідомила, що до того, як був зареєстрований перший випадок захворювання коронавірусом, в лікарні в Кодоні на півночі Італії зафіксували надзвичайно велику кількість випадків пневмонії.

Чому в Італії так багато випадків інфікування та смертей?

Італія повідомляє про смертність вище середнього на рівні 4%. За даними Національного інституту охорони здоров’я, середній вік пацієнтів, які померли, становить 81 рік.

Варто зазначити, що в Італії проживає дуже багато людей старше 65 років – більше, ніж в будь-якій іншій країні на Європейському континенті, тому смертність тут може бути вище.

Чи готовий італійський уряд до епідемії?

Італія була першою країною Європейського Союзу, яка заборонила польоти в та з Китаю.

Однак заборона на поїздки могла спонукати мандрівників використовувати стикувальні рейси без вказівки країни відправлення.

Як уряд реагує зараз?

Згідно з новим законом про карантин, людей можуть штрафувати за в’їзд в країну або виїзд за її межі без дозволу, хоча іноземці можуть приїхати до Італії.

Всі публічні заходи заборонені, а школи закриті по всій країні. Громадські місця, такі як спортивні зали, театри та кінотеатри також закриті.

Особам, які відмовилися дотримуватися превентивних заходів, може загрожувати до трьох місяців тюремного ув’язнення або штраф у розмірі 234 доларів США.

Варто зазначити, що в тюрмах також заборонили відвідування, а це викликало протести в 27 виправних установах по всій країні.

Папа Римський

Папа Франциск в своїх молитвах окремо згадав ув’язнених, заражених коронавірусів.

“Ми продовжуємо молитися за хворих цієї епідемії. І сьогодні особливим чином я хотів би помолитися за в’язнів, наших братів і сестер, які перебувають у в’язниці”, – сказав він.

Австрія

Національна австрійська залізнична система ÖBB припинила пасажирські залізничні перевезення між Австрією і Італією з ранку середи.

В Австрії зареєстровано 131 випадок захворювання на коронавірус, але випадків смерті немає.