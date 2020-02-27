У Міністерстві закордонних справ українцям дали ряд порад щодо того, як поводитися в Японії або Південній Кореї, де різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті консульської служби.

Японія

У МЗС закликали українців в похилому віці, а також тих, у кого є якісь хронічні захворювання, уникати районів, де фіксувалися випадки зараження. Також їм не радять контактувати з хворими людьми і мінімізувати відвідування людних місць.

Якщо все ж ознаки захворювання з’явилися, українці можуть зателефонувати за телефоном “гарячої лінії” Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (з території Японії), + 81-50-3816-2787 (з-за кордону).

Південна Корея

У цій країні українцям не рекомендую відвідувати такі міста, як Тегу і Чхондо. Ці території оголошені зонами “спеціального догляду”.

Якщо є симптоми захворювання, українці можуть звернутися за допомогою в такий спосіб:

“За загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамський, тайська, малайська і індонезійська), за якими можна отримати консультації та, в разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні”.

Якщо хтось із українців захворіє, будучи на території Південної Кореї, то йому нададуть необхідну медичну допомогу, а також лікування або госпіталізацію – безкоштовно.