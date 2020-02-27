Про це повідомляється на сайті консульської служби.
Японія
У МЗС закликали українців в похилому віці, а також тих, у кого є якісь хронічні захворювання, уникати районів, де фіксувалися випадки зараження. Також їм не радять контактувати з хворими людьми і мінімізувати відвідування людних місць.
Якщо все ж ознаки захворювання з’явилися, українці можуть зателефонувати за телефоном “гарячої лінії” Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (з території Японії), + 81-50-3816-2787 (з-за кордону).
Південна Корея
У цій країні українцям не рекомендую відвідувати такі міста, як Тегу і Чхондо. Ці території оголошені зонами “спеціального догляду”.
Якщо є симптоми захворювання, українці можуть звернутися за допомогою в такий спосіб:
“За загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамський, тайська, малайська і індонезійська), за якими можна отримати консультації та, в разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні”.
Якщо хтось із українців захворіє, будучи на території Південної Кореї, то йому нададуть необхідну медичну допомогу, а також лікування або госпіталізацію – безкоштовно.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.
- У 48 людей з числа евакуйованих з Китаю і поміщених на обсервацію в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.