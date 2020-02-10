#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.
Померло 908 осіб
Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавируса стали 908 осіб – за добу померли 97. По всьому Китаю інфіковані 40 171 чоловік, а 187 518 знаходяться під медичним наглядом.
27 іноземців в Китаї дали позитивний результат
Станом на ранок понеділка в країні 27 іноземців заражені коронавірусів. Двоє з них померли – один громадянин США, інший – японець у віці 60 років.
Після лікування виписані троє іноземців, а 22 залишаються в лікарні.
Карта країн, де є підтверджені випадки зараження
В даний час зареєстровано понад 440 підтверджених випадків захворювання в більш ніж 25 країнах і територіях за межами материкового Китаю:
- Австралія (не менше 15 випадків)
- Бельгія (як мінімум 1 випадок)
- Камбоджа (як мінімум 1 випадок)
- Канада (не менше 7 випадків)
- Фінляндія (як мінімум 1 випадок)
- Франція (не менше 6 випадків)
- Німеччина (мінімум 14 випадків)
- Гонконг (не менше 36 випадків, 1 смерть)
- Індія (мінімум 3 випадки)
- Італія (мінімум 3 випадки)
- Японія (не менше 162 випадків, в тому числі 136 на карантині круїзних лайнерів)
- Макао (не менше 10 випадків)
- Малайзія (не менше 17 випадків)
- Непал (як мінімум 1 випадок)
- Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть)
- Росія (мінімум 2 випадки)
- Сінгапур (мінімум 43 випадки)
- Південна Корея (мінімум 27 випадків)
- Іспанія (мінімум 2 випадки)
- Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок)
- Швеція (як мінімум 1 випадок)
- Тайвань (не менше 18 випадків)
- Таїланд (мінімум 32 випадки)
- Об’єднані Арабські Емірати (мінімум 7 випадків)
- Великобританія (мінімум 4 випадки)
- Сполучені Штати (не менше 12 випадків)
- В’єтнам (не менше 13 випадків)
На борту японського круїзного лайнера підтверджено 136 випадків
За повідомленням капітана корабля Стефано Равера, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Йокогамі, зареєстровано 66 нових випадків захворювання коронавірусів.
Таким чином, загальна кількість випадків на судні досягло 136.
У Китаї 8,2% пацієнтів з коронавірусом одужали
За даними офіційних осіб Національної комісії охорони здоров’я, з усіх пацієнтів на материковому Китаї, у яких підтверджено наявність коронавірусу, 8,2% були вилікувані. Станом на 27 січня тільки 1,3% пацієнтів вилікувалися.
Також повідомляється, що група експертів зі Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідає Китай, щоб обмінятися ідеями щодо стримування вірусу.
В Україні немає коронавірусу
Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV.
Круїзне судно Westerdam нарешті пришвартується у четвер
Круїзний лайнер Westerdam, на борту якого понад 2000 осіб, в цей четвер пришвартувався в тайському місті Лаєм-Чабанг. Раніше судно відмовилися прийняти Японія, Філіппіни і Тайвань через побоювання коронавірусу.
Судно, яке експлуатується Holland America, планувало завершити свій маршрут в Йокогамі, Японія, 15 лютого, але йому було відмовлено у в’їзді в будь-який японський порт, незважаючи на те, що на борту не було підтверджених випадків коронавірусу.
Holland America заявляє, що гості лайнера отримають 100% компенсацію за поточну поїздку.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.