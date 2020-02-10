#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Померло 908 осіб

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавируса стали 908 осіб – за добу померли 97. По всьому Китаю інфіковані 40 171 чоловік, а 187 518 знаходяться під медичним наглядом.

27 іноземців в Китаї дали позитивний результат

Станом на ранок понеділка в країні 27 іноземців заражені коронавірусів. Двоє з них померли – один громадянин США, інший – японець у віці 60 років.

Після лікування виписані троє іноземців, а 22 залишаються в лікарні.

Карта країн, де є підтверджені випадки зараження

В даний час зареєстровано понад 440 підтверджених випадків захворювання в більш ніж 25 країнах і територіях за межами материкового Китаю:

  • Австралія (не менше 15 випадків)
  • Бельгія (як мінімум 1 випадок)
  • Камбоджа (як мінімум 1 випадок)
  • Канада (не менше 7 випадків)
  • Фінляндія (як мінімум 1 випадок)
  • Франція (не менше 6 випадків)
  • Німеччина (мінімум 14 випадків)
  • Гонконг (не менше 36 випадків, 1 смерть)
  • Індія (мінімум 3 випадки)
  • Італія (мінімум 3 випадки)
  • Японія (не менше 162 випадків, в тому числі 136 на карантині круїзних лайнерів)
  • Макао (не менше 10 випадків)
  • Малайзія (не менше 17 випадків)
  • Непал (як мінімум 1 випадок)
  • Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть)
  • Росія (мінімум 2 випадки)
  • Сінгапур (мінімум 43 випадки)
  • Південна Корея (мінімум 27 випадків)
  • Іспанія (мінімум 2 випадки)
  • Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок)
  • Швеція (як мінімум 1 випадок)
  • Тайвань (не менше 18 випадків)
  • Таїланд (мінімум 32 випадки)
  • Об’єднані Арабські Емірати (мінімум 7 випадків)
  • Великобританія (мінімум 4 випадки)
  • Сполучені Штати (не менше 12 випадків)
  • В’єтнам (не менше 13 випадків)

На борту японського круїзного лайнера підтверджено 136 випадків

Charly Triballeau/AFP/Getty Images

За повідомленням капітана корабля Стефано Равера, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Йокогамі, зареєстровано 66 нових випадків захворювання коронавірусів.

Таким чином, загальна кількість випадків на судні досягло 136.

У Китаї 8,2% пацієнтів з коронавірусом одужали

За даними офіційних осіб Національної комісії охорони здоров’я, з усіх пацієнтів на материковому Китаї, у яких підтверджено наявність коронавірусу, 8,2% були вилікувані. Станом на 27 січня тільки 1,3% пацієнтів вилікувалися.

Також повідомляється, що група експертів зі Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідає Китай, щоб обмінятися ідеями щодо стримування вірусу.

В Україні немає коронавірусу

Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV.

Круїзне судно Westerdam нарешті пришвартується у четвер

Круїзний лайнер Westerdam, на борту якого понад 2000 осіб, в цей четвер пришвартувався в тайському місті Лаєм-Чабанг. Раніше судно відмовилися прийняти Японія, Філіппіни і Тайвань через побоювання коронавірусу.

Tim Rue/Bloomberg via Getty Images

Судно, яке експлуатується Holland America, планувало завершити свій маршрут в Йокогамі, Японія, 15 лютого, але йому було відмовлено у в’їзді в будь-який японський порт, незважаючи на те, що на борту не було підтверджених випадків коронавірусу.

Holland America заявляє, що гості лайнера отримають 100% компенсацію за поточну поїздку.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.