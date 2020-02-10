У Китаї за добу, з 9 по 10 лютого, від коронавірусу померли 97 осіб. Таким чином загальна кількість жертв досягла 908 чоловік.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Померло 908 осіб

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавируса стали 908 осіб – за добу померли 97. По всьому Китаю інфіковані 40 171 чоловік, а 187 518 знаходяться під медичним наглядом.

27 іноземців в Китаї дали позитивний результат

Станом на ранок понеділка в країні 27 іноземців заражені коронавірусів. Двоє з них померли – один громадянин США, інший – японець у віці 60 років.

Після лікування виписані троє іноземців, а 22 залишаються в лікарні.

Карта країн, де є підтверджені випадки зараження

В даний час зареєстровано понад 440 підтверджених випадків захворювання в більш ніж 25 країнах і територіях за межами материкового Китаю:

Австралія (не менше 15 випадків)

Бельгія (як мінімум 1 випадок)

Камбоджа (як мінімум 1 випадок)

Канада (не менше 7 випадків)

Фінляндія (як мінімум 1 випадок)

Франція (не менше 6 випадків)

Німеччина (мінімум 14 випадків)

Гонконг (не менше 36 випадків, 1 смерть)

Індія (мінімум 3 випадки)

Італія (мінімум 3 випадки)

Японія (не менше 162 випадків, в тому числі 136 на карантині круїзних лайнерів)

Макао (не менше 10 випадків)

Малайзія (не менше 17 випадків)

Непал (як мінімум 1 випадок)

Філіппіни (мінімум 3 випадки, 1 смерть)

Росія (мінімум 2 випадки)

Сінгапур (мінімум 43 випадки)

Південна Корея (мінімум 27 випадків)

Іспанія (мінімум 2 випадки)

Шрі-Ланка (мінімум 1 випадок)

Швеція (як мінімум 1 випадок)

Тайвань (не менше 18 випадків)

Таїланд (мінімум 32 випадки)

Об’єднані Арабські Емірати (мінімум 7 випадків)

Великобританія (мінімум 4 випадки)

Сполучені Штати (не менше 12 випадків)

В’єтнам (не менше 13 випадків)

На борту японського круїзного лайнера підтверджено 136 випадків

За повідомленням капітана корабля Стефано Равера, на борту лайнера Diamond Princess, пришвартованого в Йокогамі, зареєстровано 66 нових випадків захворювання коронавірусів.

Таким чином, загальна кількість випадків на судні досягло 136.

У Китаї 8,2% пацієнтів з коронавірусом одужали

За даними офіційних осіб Національної комісії охорони здоров’я, з усіх пацієнтів на материковому Китаї, у яких підтверджено наявність коронавірусу, 8,2% були вилікувані. Станом на 27 січня тільки 1,3% пацієнтів вилікувалися.

Також повідомляється, що група експертів зі Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідає Китай, щоб обмінятися ідеями щодо стримування вірусу.

В Україні немає коронавірусу

Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV.

Круїзне судно Westerdam нарешті пришвартується у четвер

Круїзний лайнер Westerdam, на борту якого понад 2000 осіб, в цей четвер пришвартувався в тайському місті Лаєм-Чабанг. Раніше судно відмовилися прийняти Японія, Філіппіни і Тайвань через побоювання коронавірусу.

Судно, яке експлуатується Holland America, планувало завершити свій маршрут в Йокогамі, Японія, 15 лютого, але йому було відмовлено у в’їзді в будь-який японський порт, незважаючи на те, що на борту не було підтверджених випадків коронавірусу.

Holland America заявляє, що гості лайнера отримають 100% компенсацію за поточну поїздку.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.