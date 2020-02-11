Станом на 11 лютого, внаслідок поширення коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, заражені 42 тисячі 638 осіб.

#Букви зібрали всю відому інформацію на сьогодні.

На даний момент, за інформацією національного комітету з питань охорони здоров’я КНР, число тих, хто заразилися в Китаї, зросло на 108 осіб.

Зазначено, що за добу померли 1016 місцевих жителів, 3996 осіб одужали і були виписані з лікарень.

В цілому, число випадків зараження в Китаї досягло 42638.

Крім цього, 70 випадків зараження було зафіксовано в Гонконзі (42 хворих, один помер), Макао (10 заразилися) і на Тайвані (18).

На території материкового Китаю найбільше число випадків зараження коронавірусом зафіксовано в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли). Цю провінцію називають епіцентром поширення коронавіруса.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в провінції Хубей зафіксовано 871 смертельний випадок внаслідок зараження коронавірусом.

Коронавірус на судні Diamond Princess

10 лютого стало відомо, що 1850 з 3700 осіб на судні звернулися за медикаментами і допомогою до медперсоналу.

Влада Японії прийняли рішення евакуювати на берег літніх людей з хронічними захворюваннями.

На даний момент в Японії підтверджено 161 випадок зараження коронавірусом. З них 135 осіб – пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

Більше половини пасажирів – люди старші 70 років.

Другий українець на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії заразився атиповим китайським коронавірусом.

Громадяни України були зняті з корабля і перевезені в японську лікарню, де будуть перебувати на карантині не менше 14 днів.

У Великобританії через хворого коронавірусом закрили лікарню

У британському Брайтоні закрили лікарню після підтвердження зараження новим коронавірусом у одного з лікарів.

Жителям округу пропонують скористатися медичною телефонною службою NHS 111, якщо у них є проблеми.

Причиною тому послужив позитивний результат тесту на коронавірус одного із співробітників медустанови.

Напередодні він приймав пацієнта, громадянина Великобританії, у якого також був підтверджений цей діагноз.

Всього на території держави підтверджено 8 випадків захворювання новим коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я Великобританії вважає вірус “серйозною і безпосередньою загрозою” для громадської охорони здоров’я, але загальний рівень ризику для Великобританії залишається “помірним”.

Українців евакуюють з Хубею

Через швидке поширення коронавируса в Китаї, зокрема в провінції Хубей, українців, які просили про евакуацію, перевезуть до Києва.

“У зв’язку зі стрімким поширенням по території провінції Хубей небезпечного коронавіруса (2019 nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України з згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну”, – пояснили в посольстві України в КНР.

Для евакуації 11 лютого організовують спеціальний чартерний рейс за маршрутом Київ – Ухань – Київ.

Українців, які робили запит на повернення, просять тримати напоготові паспорти й документи, що дають право на перебування в КНР. Для дітей до 18 років – свідоцтво про народження. Також просять постійно перебувати на зв’язку і по можливості поповнити рахунок.

Про прибуття рейсу посольство повідомить дзвінком, а також в групі Embassy – EVACUATION в додатку Wechat.

Коронавірус в Україні

Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусів 2019 nCoV.

За даними Міністерства охорони здоров’я, ризики інфікування 2019 nCoV для населення країн Європи в даний час залишаються низькими, незважаючи на те, що було зареєстровано кілька імпортованих випадків в країнах ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низьким.

Рекомендації МОЗ в разі можливого зараження

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, яким повинен бути алгоритм дій людини, що підозрює, що могла заразитися новим коронавірусом.

“Варто йти до сімейного лікаря й обов’язково озвучити те, що мав місце контакт з особою з Китаю та є певні симптоми. У сімейного лікаря є свій алгоритм. Він повинен взяти біологічний матеріал на діагностику та направити вас до інфекційної лікарні, де, власне, проведуть безпосередньо фахівці додаткове обстеження. Це ми робимо зі всіма, в котрих були підозри”, — сказала голова МОЗ.

Скалецька запевняє, що всі сімейні лікарі проінструктовані про те, як діяти в цій ситуації.

“[Лікарі] проінструктовані. У нас була селекторна нарада на минулому тижні з департаментами охорони здоров’я. Ще раз наголошували, що ніколи не завадить провести інструктування раз в тиждень, для доперевірки, щоб всі дійсно розуміли як діяти”, — додала вона.