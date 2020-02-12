Станом на 12 лютого, від спалаху коронавірусу померли 1113 осіб на території материкового Китаю. В цілому, за добу, про зараження коронавірусом стало відомо у 2 тисяч 15 осіб.

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За повідомленням Reuters, кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Китаї досягла 1113 осіб. Тобто за добу померли 97 осіб.

У Хубеї, епіцентрі поширення коронавірусу, за добу повідомили про 94 смертельні випадки, а в Ухані – 72.

При цьому, на всій території Китаю було зареєстровано 2 015 нових підтверджених випадків інфікації.

Медики зазначили, що це найнижчий показник з початку місяця.

В цілому, у всьому світі, заразилися понад 44,5 тисячі осіб.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, число смертельних випадків від зараження коронавірусом досягло 1115 осіб.

Успішно побороли захворювання і були виписані з лікарень 4793 людини.

ВООЗ визначилася з назвою для нового коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дала назву коронавірусу, спалах якого спостерігається в Китаї.

Новий коронавірус, епідемія якого спостерігається в Китаї, отримав назву COVID-19. Ця абревіатура розшифровується як “corona virus disease 2019”.

За словами глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, назва було необхідна для того, щоб уникнути неточних формулювань.

“Нам потрібно було знайти назву, яка не відноситься до географічного місця розташування, тварини, людини або групи людей, і яку також можна вимовляти і зв’язати з захворюванням. Наявність назви має значення для запобігання використання інших назв, які можуть бути неточними. Це також дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу”, – зазначив він.

Стартували тестування вакцини від коронавірусу COVID-19

Китайський центр по контролю та профілактиці захворювань в Шанхаї та фармакологічна компанія Stermirna Therapeutics Co., Ltd. розробили вакцину від нового коронавірусу, спалах якого спостерігається в Китаї. Це сталося через два тижні після того, як дослідникам вдалося успішно виділить перший штам нового коронавируса.

У неділю, 9 лютого, зразки вакцини були введені 100 мишам. Далі будуть проводитися випробування на токсичність на більших тварин, таких як мавпи, щоб забезпечити безпеку вакцини при її застосуванні на людях в клінічних умовах.

Хоча цикл розробки та виробництва вакцин такого типу коротше, ніж у традиційних вакцин, фахівці попередили, що тестування на тваринах — одна з ранніх стадій її розробки. Далі має бути зроблено багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Коронавірус на круїзному лайнері в Японії

Ще 39 осіб, включаючи одного співробітника, заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

Загальна кількість інфікованих на кораблі становить 174 людини.

Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров’я України перевіряє стан здоров’я п’яти осіб з підозрою на коронавірус.

Йдеться про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які контактували з ними.

Наразі в Україні немає дефіциту захисних масок. Ці медвироби випускаються на чотирьох підприємствах, які заявили про готовність забезпечити поставки в необхідних обсягах.

Крім цього, МОЗ звернулося до місцевих органів влади, які повинні забезпечити необхідний обсяг захисних масок.