На сьогоднішній день, 18 лютого, кількість хворих коронавірусом Covid-19 зросла до 73 тисяч осіб. За добу померли 98 осіб.

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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1873 людини. У той же час вилікувалися і були виписані з лікарні 12692 людини.

Динаміка нових випадків зараження сповільнюється.

Згідно з даними Національної комісії з охорони здоров’я КНР, за останню добу на території країни виявлено 1886 нових підтверджених випадків інфікування. Жертвами вірусу за 17 лютого стали 98 осіб.

Всього кількість заражених на території Китаю перевищило 72 тис.

Європейські міста спорожніли без китайських туристів

Спалах коронавірусу, яка спостерігається в Китаї, вже почав впливати на роботу туристичних центрів в Європі.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, у 2000 році китайські туристи за кордоном витратили близько 10 мільярдів доларів. Уже в 2018 році ця цифра склала 277 мільярдів доларів. Багато європейських міст розраховували, що зможуть заробити завдяки китайським туристам і в цьому році. Але, як відомо, 27 січня Пекін заборонив групові туристичні тури для своїх громадян через спалах нового коронавірусу, і європейські туристичні центри вже почали відчувати вплив епідемії.

Влада Китаю просять видужалих здавати кров для лікування коронавірусу

Влада Китаю просить видужали здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19.

Китайські чиновники закликали пацієнтів, які одужали від коронавірусу, здати кров, щоб можна було отримати плазму для лікування інших.

“Плазма від пацієнтів, які одужали від пневмонії, викликаної COVID-19, містить антитіла, які можуть допомогти зменшити вірусне навантаження у критично хворих пацієнтів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на минулому тижні одинадцять пацієнтів в лікарні Уханя – епіцентрі хвороби – отримували інфузії плазми. Один пацієнт (серед них) уже виписаний, один може встати з ліжка і ходити, а решта – одужують.

Коронавірус на лайнері Diamond Princess

У 14 громадян США, яких евакуювали з закритого на карантин круїзного лайнера Diаmond Princess, підтвердилося зараження коронавірусом.

Незважаючи на те, що перед стартом евакуації їх перевірили на наявність симптомів пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, на борту літака все ж виявили більше десяти хворих.

“Під час процесу евакуації, після того, як пасажирів висадили з судна і почали перевозити в аеропорт, офіційні особи США отримали повідомлення, що 14 пасажирів, які були перевірені 2-3 днями раніше, дали позитивний результат на COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

У інфікованих громадян все ще немає симптомів хвороби. Уряд США прийняв рішення продовжити евакуацію цих громадян.

“Державний департамент прийняв рішення дозволити цим 14 особам залишитися в літаку, щоб завершити процес евакуації. Під час польотів ці люди будуть ізольовані від інших пасажирів. Всі пасажири знаходяться під пильним наглядом медичних працівників протягом усього польоту, і всі, у кого з’являться симптоми, будуть переміщені в спеціалізовану зону змісту, де вони будуть проходити лікування”, – зазначили в Держдепартаменті.

У вівторок, 18 лютого, з лікарні можуть виписати одного з українців, який знаходився на лайнері Diamond Princess.

У Пекіні за шість днів побудують завод з виробництва масок

Через шість днів Пекін (Китай) перетворить одне промислова будівля в новий завод з виробництва захисних масок, щоб задовольнити зростаючий попит на них у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу типу 2019 nCoV.

Завод вироблятиме 250 тис. масок в день. Реконструкція об’єкта почалася в понеділок і, як очікується, завершиться до суботи.

Будівельна компанія буде вимірювати у них температуру тіла щодня і виділить приміщення далеко від житлової зони для розміщення робочих з симптомами хвороби, повідомили в компанії.

Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про відсутність лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні.

“Станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 775 – летальні. Одужали вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано”, – повідомляє МОЗ.

У п’ятницю, 21 лютого, під час години запитань до уряду парламентарії заслухають звіт Прем’єра Олексія Гончарука і доповідь міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецького щодо ситуації з коронавірусом.

Заступник голови Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, скільки українців готуються забрати з зараженого коронавірусом Уханю в Китаї.

За інформацією МОЗ, 49 українців евакуюють з Уханю.

“Ми говоримо про 49 українських громадян і до 25 іноземців, якими займається Міністерство закордонних справ по дипломатичних каналах”, – розповів Ляшко.

Літак з України вилетить у вівторок, 18 лютого, а прилетить у четвер – 20-го.

Також Ляшко розповів, що на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

“Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка займається медициною катастроф”, – заявив він.