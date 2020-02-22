За останню добу кількість заражених коронавірусом зросла до 77 тисяч 661 людини. З них 2360 - загинули, понад 20 тисяч - одужали і виписані з лікарень. Медики зафіксували першу смерть від коронавірусу в Італії, а також відзначили різкий стрибок заражень в Південній Кореї.

#Букви зібрали всю актуальну інформацію на даний момент.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, в усьому світі зафіксовано 2360 летальних випадків.

Всього за час поширення вірусу захворіли 77661 осіб.

Найбільше заражень відбулося на материковій частині Китаю – 76290.

Ще 634 людини заразилися на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться біля берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалило за 200 осіб. Влада повідомила про шестикратне зростання кількості випадків вірусного захворювання за чотири дні.

Представники органів охорони здоров’я США заявили, що готуються до можливого поширення коронавірусу. Це, на їхню думку, може стати причиною закриття шкіл і підприємств.

Національна комісія охорони здоров’я заявила, що за добу 109 людей загинули на материковому Китаї.

Спалах коронавірусу в Італії

Влада північної Італії розпорядилися закрити школи, бари та інші громадські місця в 10 містах після ряду нових випадків захворювання коронавірусом.

Перевірки на наявність вірусу п’ятьох лікарів і ще 10 чоловіків дали позитивний результат в Ломбардії. Ще два випадки підтверджені в області Венето. Крім того, за даними регіону Ломбардія, близько 250 осіб перебували в ізоляції, а 60 співробітників Unilever були перевірені на наявність вірусу.

Регіональна залізниця Trenord заявила, що її потяги більше не зупинятимуться на трьох станціях у постраждалому районі.

Понад 50 тисяч людей попросили залишатися вдома у відповідних районах, а всі суспільні заходи, такі як карнавальні урочистості, церковні меси і спортивні змагання, були заборонені на термін до тижня.

Первинне тестування ще трьох людей дало позитивний результат на коронавірус, очікуються остаточні результати.

Також в Італії зафіксовано першу смерть від коронавірусу нового типу, і другий смертельний випадок в Європі.

Помер чоловік 78 років по імені Андріано Тревизан. Він помер в лікарні ввечері п’ятниці, 21 лютого. Всього в цьому регіоні було двоє людей, у яких було виявлено захворювання. Померлим виявився турист з Китаю, у якого виявили захворювання.

В Ізраїлі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

В Ізраїлі медики офіційно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованою виявилася жінка, яку влада евакуювала з круїзного лайнера Diamond Princess в четвер.

Інформацію оприлюднили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.

Жінка, заражена коронавірусом, була серед 11 евакуйованих ізраїльських громадян. Зараз вона з іншими пасажирами лайнера на карантині. Її ізолювали в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомер в центральній частині Ізраїлю.

14 американців евакуювали з Diamond Princess, незважаючи на симптоми коронавірусу

У понеділок, 17 лютого, США евакуювали своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії. В процесі у 14 з 328 туристів медики виявили симптоми коронавірусу. Після прибуття в США, зараження підтвердили у 11 осіб.

У двох літаках Boeing 747, призначених для евакуації громадян, було 18 посадочних місць, закритих спеціальним пластиковим матеріалом з чотирьох сторін.

Після того як літаки з американцями прибули в США, всіх пасажирів помістили в карантин, а тих, у кого були симптоми коронавірусу, перевірили повторно. У 11 з них зараження підтвердилося. У двох пасажирів зараження не підтвердилося і один все ще чекає результатів.

“Битва патогенів»: в Китаї створили мобільну гру про коронавіруси

У Китаї набирає популярності мобільна гра “Битва патогенів” (Battle of Pathogens) про коронавіруси в месенджері WeChat.

Ця гра досить схожа на популярну Fruit Ninja. Якщо в першій потрібно розправлятися з падаючими фруктами, то тут – з патогенами.

Під час гри, в залежності від складності рівня, ці віруси активно видозмінюються і розмножуються.

Ті віруси, які “вижили”, атакують гравця. Через це у нього підвищується “температура” тіла.

Є один спосіб “протистояти вірусам” – використовувати медичні маски і дезінфектори.

Створення гри профінансував китайський уряд. Її створили для того, щоб пропагувати профілактику коронавірусу, а також – популярно пояснити, як убезпечити себе від можливого зараження.

Після проходження кожного рівня гравець може прочитати корисну інформацію та практичні поради, пов’язані з профілактикою коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Близько 60% українців вважають коронавірус страшним захворюванням, яке загрожує людству. При цьому більше 50% не звертаються до лікарів, захворівши на грип.

Так, 61,7% опитаних вважають, що коронавірус – небезпечний вірус, який загрожує людству, ще 11,1% не змогли оцінити, наскільки його поширення небезпечне.

У ЗМІ розповіли, як волонтери привезли їжу в санаторій Нових Санжар українцям, евакуйованим із Китаю.

На опублікованій фотографії видно гранати, апельсини, каву, цукерки і кока-колу.

Президент України Володимир Зеленський особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко, яку не евакуйовували з китайського Уханю через те, що вона хотіла летіти з собакою.

“Ви ж в Китаї зараз перебуваєте? Я знаю, що ви залишилися, тому що собаку відмовилися взяти. Я недавно про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вам особисто подзвонив. Ми обов’язково знайдемо кошти і способи … Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не хотіли брати собаку на борт. Ну, можна зрозуміти, всі трошки нервують через цю ситуацію … Ми знайдемо спосіб і вас обов’язково повернемо”, – сказав президент.