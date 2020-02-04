Кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю за останню добу перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків - 425.

#Букви зібрали всю інформацію щодо коронавірусу, відому на даний момент.

Органи охорони здоров’я провінції Хубей поінформували про те, що кількість смертей зафіксовано на позначці 414. Загальна кількість заражених – 13,5 тисяч осіб.

В цілому, за добу 3 лютого в Китаї померли 64 пацієнти, заражених коронавірусом.

Всього в Китаї померли 425 осіб. Летальний випадок також зафіксований на Філіппінах.

Крім цього, за минулу добу було підтверджено 2345 нових випадків зараження.

Серед госпіталізованих пацієнтів в провінції Хубей 576 людей перебувають у критичному стані.

При цьому, загальна кількість інфікованих у всьому світі понад 19 тисяч осіб.

Американські експерти допоможуть боротися з коронавірусом в Китаї

Прес-секретар Білого дому Джад Дір повідомив, що Китай погодився на пропозицію США відправити американських експертів для боротьби з коронавірусом.

“Китай прийняв пропозицію США включити групу експертів в місію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Китай, щоб дізнатися більше про боротьбу з вірусом і боротися з ним”, – сказав він.

При цьому в США один з госпіталізованих пацієнтів зумів подолати вірус і виписаний з лікарні.

У Німеччині зафіксували 11 випадок зараження

У Баварії було виявлено новий випадок вірусу, в результаті чого загальне число випадків захворювання в Німеччині досягло 11.

Інформацію підтвердили в міністерстві охорони здоров’я Баварії.

За даними Державного управління охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, одинадцятий випадок було виявлено у дитини з району Траунштайн. У нього було виявлено позитивний результат тільки через тиждень після того, як вірусом заразився його батько.

Страйки медиків з лікарень Гонконгу

Адміністрація лікарні Гонконгу (HA) закликала працівників охорони здоров’я повернутися до роботи після того, як в понеділок вони почали страйк.

У заяві, опублікованій в понеділок, адміністрація закликала “всіх працівників охорони здоров’я, які беруть участь в акції, як можна швидше повернутися до роботи, щоб уникнути подальшого впливу на послуги державних лікарень і лікування пацієнтів”.

Як відомо, у понеділок профспілка медичних працівників державних лікарень Гонконгу почала страйк, в якому взяли участь не менше 2 400 осіб.

До цього профспілка звернулася до уряду з проханням задовольнити їхні вимоги, в тому числі заборонити в’їзд усіх мандрівників з Гонконгу з материкового Китаю, вжити заходів щодо забезпечення поставок масок для обличчя, забезпечити ізолятори і достатню підтримку для персоналу, що працює в них, і розслідувати випадки пацієнтів, які самовільно залишаюли лікарні.

Життя в ізольованому Ухані

Громадяни США, які не змогли виїхати із закритого на карантин китайського міста Ухань, зняли відеоблог про те, як їм живеться в ізоляції.

В Ухані побудували лікарню за 10 днів

У китайському місті Ухань, де спостерігається спалах зараження новим коронавірусом, за 10 днів побудували нову лікарню. Установа вже приймає пацієнтів.

У понеділок, 3 лютого, мер Ухань Чжоу Сянвань офіційно передав новий госпіталь військовим, які будуть відповідати за операції.

При цьому останні приготування закінчувалися в той же день.

Посилки з Китаю

В “Укрпошті” заявили, що терміни доставки поштових відправлень з Китаю можуть бути змінені через скорочення авіарейсів в цю країну.

“Зараз частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Однак національний поштовий оператор продовжує прийом пошти та одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. Приносимо вибачення за тимчасові незручності “, – йдеться в повідомленні.

В “Укрпошті” відзначили, що доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавируса через товари, поки не зафіксовано.

Коронавірус 2019 nCoV в Україні

Двох людей, які повернулися з Китаю в аеропорт “Бориспіль”, госпіталізували з підозрою на коронавірус 2019 nCoV – їм встановили попередній діагноз ГРВІ.

2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак з міста Санья (КНР) з 128 пасажирами і 21 членами екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів і членів екіпажу не виявлено. Всі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволяють встановити з ними медико-санітарне спостереження.

“За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. З огляду на, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві “, – повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У Китаї обвалився фондовий ринок

У Китаї обвалився фондовий ринок майже відразу після відкриття торгів.

Індекс національних запасів впав майже на 8%, товарні ф’ючерси від залізної руди до сирої нафти впали до рівня денного ліміту, а курс юаня ослаб більш ніж на 1%.

Чиновники намагалися запобігти панічні розпродажі, вводячи ліквідність на грошовий ринок і закликаючи до спокою. Але інвестори, стурбовані зростаючим числом смертей від коронавируса, прагнуть піти з китайського ринку.