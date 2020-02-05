Китайський коронавірус 2019 nCov продовжує поширюватися. За цю добу від ускладнень в результаті захворювання померли 65 осіб.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Кількість заражених новим типом коронавірусу у всьому світі становить 24 тисячі 503 особи.

Поширення коронавірусу 2019 nCov

Карта Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса свідчить про те, що вірус продовжує поширюватися.

За останню добу померли 65 осіб.

Випадки зараження коронавірусом офіційно підтвердили в Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Малайзії, Австралії, Південній Кореї, Франції, Іспанії, Італії, В’єтнамі, США, Німеччині, Канаді, ОАЕ, Індії, на Філіппінах, Фінляндії, Непалі, Камбоджі, Шрі- Ланці та Росії.

В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

У звіті на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я сказано, що число заражених новим китайським коронавірусом зросло до 20,6 тисячі осіб.

У Китаї підтверджено 20 471 випадок захворювання 2019 nCov. Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

Поза Китаєм вірусом захворіли 176 осіб в 24 країнах: в Таїланді (25), Сінгапурі (24), Японії (21), Південній Кореї (16), Австралії (13), Німеччини (12), США (11), Малайзії (10 ), В’єтнамі (10), Франції (6), ОАЕ (5), Канаді (4), Індії (3), на Філіппінах (3), по 2 людини – в Італії, в Росії і Великобританії, по 1 – в Камбоджі , Непалі, на Шрі-Ланці, в Бельгії, Фінляндії, Іспанії та Швеції.

Єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксовано на Філіппінах.

У спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу помер перший пацієнт, який заразився новим коронавірусів.

39-річний чоловік помер 4 лютого в лікарні принцеси Маргарет в Гонконзі.

На території Австралії підтвердили 13-й випадок зараження новим коронавірусом, спалах якого спостерігається в Китаї. Серед хворих є дитина.

У штаті Квінсленд на північному сході Австралії підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом. Новий пацієнт – 8-річна дитина з китайського міста Ухань, який подорожував по Австралії в складі туристичної групи. Раніше в Квінсленді госпіталізували двох дорослих – 44-річного чоловіка і 42-річну жінку. Вони також були членами цієї туристичної групи.

Хворий хлопчик – перша дитина на континенті, якій поставили діагноз “коронавірус”. Всього кількість підтверджених випадків інфікування – 13.

Зараз дитина перебуває в ізоляції в університетській лікарні Голд-Коста, його стан оцінюють, як стабільний.

Китайський коронавірус поки не визнали пандемією

“В даний час мова не йде про пандемію. У нас – епідемія з численними осередками (поширення – ред.)”, – заявила директор департаменту пандемічний та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріа.

Пандемія – це сильна епідемія, що поширена в світових масштабах. У 2009 році ВООЗ визнавала пандемією поширення вірусу грипу H1N1, відомого як “свинячий грип”.

У Китаї розробили додаток для відстеження поширення коронавіруса

Жителі Китаю користуються спеціальним мобільним додатком YiKuang, щоб уникати місць, в яких поширюється коронавірус.

Додаток називається YiKuang, тобто “Епідемічна ситуація”. Він географічно охоплює південні міста Шеньчжень і Гуанчжоу, а також дев’ять інших міст в провінції.

“Перегляд карти – це психологічний комфорт. Ви не можете гарантувати, що не буде нових випадків, але ви можете уникнути області, яка вже вражена “, – зазначили творці програми.

Волонтери допомагають оновлювати карту, оскільки уряд щодня публікує оновлені дані.

З Китаю вивезли всіх українців

4 лютого, авіакомпанія МАУ здійснила останній запланований рейс з Китаю і вивезла всіх українських туристів.

“Сьогодні МАУ виконала останній рейс по маршруту Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 в столицю прилетіли 203 пасажири”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія і туроператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.

Відразу після прибуття рейсу в Міжнародний аеропорт “Бориспіль” лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я зробив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведена поглиблена прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, який використовується для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізована.

Коронавірус в Україні

В Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку нового коронавірусу.

“За результатами медичного огляду і консультацій 2 пацієнтів, що знаходяться в Олександрівській лікарні Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV (китайським коронавірусом, – ред.). Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології”, – зазначили в МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в середу, 5 лютого, в Україні повинні доставити тест-системи для діагностики китайського коронавірусу (2019 nCoV).