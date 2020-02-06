Кількість летальних випадків в результаті зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV зросла до 564 осіб.

#Букви зібрали всю основну інформацію на сьогоднішній день.

Згідно з картою поширення коронавіруса від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, від коронавірусу вдалося вилікуватися 1124 людям.

563 смерті від коронавірусу зафіксували тільки на материковому Китаї.

У всьому світі з лікарень успішно виписалися близько тисячі осіб.

Органи охорони здоров’я Китаю повідомили, що за добу померли 73 людини.

Незважаючи на загальну тенденцію до одужання, кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 28 тисяч 18 осіб. За добу, тільки в Китаї, підтвердили 3 тисячі 694 випадків інфікації.

80% хворих і померлих – жителі провінції Хубей, епіцентру поширення коронавірусу.

Інші смертельні випадки в середу були зафіксовані в місті Тяньцзіні, північно-східній провінції Хейлунцзян і провінції Гуйчжоу на південному заході.

В Ухані відкрили лікарню, побудовану за 10 днів

Лікарня Хуошеншань (Huoshenshan), яку всього за 10 днів побудували в китайському місті Ухань, почала приймати пацієнтів.

Будівля площею 25 000 кв. м будувалося для зниження навантаження на лікарні в провінції Хубей – епіцентрі надзвичайної ситуації. Влада зазначає, що об’єкт в Ухані був побудований за зразком лікарні Сяотаншань в Пекіні, яку спорудили зі збірних конструкцій всього за тиждень для лікування пацієнтів, інфікованих ГРВІ в 2003 році, коли загинули 349 осіб.

У неділю двоповерхова будівля була передана армії і укомплектовано 1 400 військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.

За даними державної газети China Daily, в установу вже прибуло 50 пацієнтів.

Коронавірус на лайнері Diamond Princess: на борту знаходяться 25 українців

У порту японського міста Йокогама помістили на двотижневий карантин круїзний лайнер Diamond Princess ( “Діамантова принцеса”), на борту якого знаходяться приблизно 3700 осіб.

Національний координатор по ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 25 громадян України, які перебувають на борту зазначеного круїзного лайнера.

Зеленський висловив підтримку китайцям в зв’язку з коронавірусом

Президент України Зеленський в листі лідеру Китаю Сі Цзіньпіну висловив підтримку і співчуття китайському народу у зв’язку з епідемією атипового коронавируса.

“В Україні глибоко стурбовані інформацією про велику кількість жертв епідемії пневмонії, викликаної коронавірусом 2019 nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі і близькі яких загинули від цієї жахливої ​​хвороби”, – сказано в листі Зеленського керівнику Китаю.

При цьому Президент України також побажав хворим якнайшвидшого одужання і висловив упевненість, що Китайська Народна Республіка подолає хворобу.

“У цей складний кризовий час Китай може розраховувати на підтримку України”, – заявив Зеленський.

На боротьбу з коронавірусом ВООЗ потрібно $ 675 мільйонів

Для боротьби з подальшим поширенням спалахи китайського коронавируса і захисту вразливих держав Всесвітньої організації охорони здоров’я потрібно $ 675 мільйонів.

“Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров’я, щоб виявляти, діагностувати і доглядати за людьми з вірусом, а також запобігти подальшій передачі вірусу і захистити медичних працівників”, – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період в лютому-квітні 2020 року.

Коронавірус в Україні

В Україну доставили розроблені в Німеччині тест-системи для діагностики китайського коронавірусу (2019 nCoV).

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, які “відповідають епідеміологічному і клінічним визначенням хвороби”. Тобто, тільки пацієнтам з підозрою на зараження коронавірусом.

Українців, яких евакуюють з китайського Ухань, розмістять в лікарнях на час інкубаційного періоду атипового коронавірусу 2019nCoV.

Термін карантину для китайського коронавірусу може становити від 2 до 10 днів.

Остаточна дата евакуації громадян України з китайського Ухань (епіцентру вірусу) поки ще не визначена.