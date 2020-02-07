В результаті епідемії коронавірусу з Китаю число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.

#Букви зібрали інформацію про коронавірус, відому на даний момент.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість випадків зараження коронавірусів зросла до 31 тисячі 388 осіб.

На території материкового Китаю зафіксовано 634 смерті.

Успішно виписали з лікарень 1543 людини.

“Станом на північ 6 лютого, державний комітет з питань охорони здоров’я отримав від 31 провінції інформацію про 31 161 підтвердженої випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусів нового типу, з них 4821 осіб перебувають у важкому стані, 636 померли, 1540 людей виписані з лікарень”, – зазначено в повідомленні.

В цілому за останню добу виявлено 3143 нових випадки зараження. Також за останні 24 години з лікарень виписали 387 осіб.

Лікар з Уханю, котрий захворів коронавірусом, помер в лікарні

6 лютого стало відомо, що медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь був одним з восьми лікарів, які першими діагностували захворювання новим коронавірусів, був інфікований і перебував у вкрай важкому стані.

Він пережив як мінімум одну зупинку серця, після чого медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Близько 19-ї години (2:58 за місцевим часом) він помер.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight “whistleblowers” who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

У Китаї коронавірус виявили у новонародженого

У Китаї новий атиповий коронавірус виявили у дитини у віці 30 годин від народження.

Його мати була інфікована і в даний момент лікарі намагаються встановити, чи передається вірус внутрішньоутробно. Дитина, у якої було діагностовано коронавірус, знаходиться в стабільному стані. За ним спостерігають лікарі. На їхню думку, коронавірус міг передатися від матері до дитини внутрішньоутробно, або ж в результаті просто тісного контакту.

Саудівська Аравія ввела заборону на поїздки в Китай

Уряд Саудівської Аравії ввів заборону на поїздки своїх громадян в Китай через коронавірус 2019 ncov.

“Головне управління з питань паспортів оголосило про припинення поїздок громадян та емігрантів в Китайську Народну Республіку в рамках впровадження медико-санітарних процедур, прийнятих в Королівстві Саудівська Аравія для запобігання нового коронавируса”, – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський повідомив, що тест-системи для діагностики нового коронавируса закуплені за кошти держбюджету на суму 40 тис. грн.

“Реагенти в складі тест-систем дозволяють провести діагностику на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимальним профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавируса. Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів “, – пояснив Скіпальський.

Серед перших 10 випадків інфікування китайським коронавірусів на лайнері в Японії українців немає.

В Україні на даний момент не зареєстровано жодного підтвердженого лабораторно випадки нової коронавірусної інфекції.