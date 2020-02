#Букви зібрали інформацію про коронавірус, відому на даний момент.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість випадків зараження коронавірусів зросла до 31 тисячі 388 осіб.

На території материкового Китаю зафіксовано 634 смерті.

Успішно виписали з лікарень 1543 людини.

“Станом на північ 6 лютого, державний комітет з питань охорони здоров’я отримав від 31 провінції інформацію про 31 161 підтвердженої випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусів нового типу, з них 4821 осіб перебувають у важкому стані, 636 померли, 1540 людей виписані з лікарень”, – зазначено в повідомленні.

В цілому за останню добу виявлено 3143 нових випадки зараження. Також за останні 24 години з лікарень виписали 387 осіб.

6 лютого стало відомо, що медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь був одним з восьми лікарів, які першими діагностували захворювання новим коронавірусів, був інфікований і перебував у вкрай важкому стані.

Він пережив як мінімум одну зупинку серця, після чого медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Близько 19-ї години (2:58 за місцевим часом) він помер.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight “whistleblowers” who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020