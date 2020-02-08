За минулу добу від коронавірусу, розповсюджуваного з Китаю, померли 86 осіб.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

У державному комітеті з питань охорони здоров’я КНР повідомили, що число жертв коронавірусу в Китаї зросло до 722 осіб.

При цьому, відомо про 34 тисячі 546 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом.

Лікування під наглядом медперсоналу проходять 31 тисяча 744 людини. З них 6 тисяч 101 особа перебувають у важкому стані, ще 2 тисячі 50 осіб виписані з лікарень.

Внаслідок зараження коронавируса, з початку епідемії померли 724 людини. Вилікувалися від вірусу 2 тисячі 74 людини.

Згідно з картою поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, дані аналогічні.

При цьому, за даними з усього світу, кількість випадків захворювання збільшилася до 34 тисяч 887 осіб.

У Гонконзі розробили портативний прилад для швидкої діагностики коронавірусу

Дослідники з Гонконзького університету науки і технології (HKUST) винайшли прилад для швидкої діагностики нового коронавірусу.

Вчені запевняють, що їх портативний пристрій для діагностики коронавірусу 2019 nCoV – “найшвидший в світі”.

“Завдяки новітній технології мікрожідкостних чіпів пристрій може виявити вірус всього за 40 хвилин від відбору проб до тестування, у порівнянні з використовуваною в даний час технологією полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка займає від 1,5 до 3 годин”, – зазначили дослідники.

За словами дослідників, пристрій вдалося розробити протягом одного тижня, але вона пройшла сертифікацію і використовується медиками.

Пристрій має маленькі розміри – всього 33 см в довжину, 32 см в ширину і 16 см у висоту, а тому його легко транспортувати.

Коронавірус зафіксовано в КНДР

У Корейської Народно-Демократичній Республіці зафіксовано перший випадок захворювання китайським атиповим коронавірусом.

Інфекція була знайдена у мешканки столиці КНДР Пхеньяна.