#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.
811 осіб померли від вірусу
Державний комітет у справах охорони здоров’я Китаю заявив, що кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилася до 811 осіб. Так, за добу зафіксовано 89 нових летальних випадки. 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані.
Другий випадок захворювання в Іспанії
Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив другий випадок захворювання коронавірусів. Це один з чотирьох чоловік, який був у контакті з зараженим громадянином Франції. Всі четверо знаходяться під наглядом.
“Національний центр мікробіології проаналізував зразки цих чотирьох осіб. Один з них дав позитивний результат на коронавірус, в той час як інші три дали негативний результат”, – йдеться в заяві іспанського міністерства охорони здоров’я в неділю.
У Китаї пропонують гроші тим, хто сам «здасться» медикам
Урядовці в провінції Хубей, епіцентрі спалаху коронавірусу, відчайдушно намагаються знайти способи зупинити поширення інфекції.
В окрузі Фансянь цієї провінції вирішили платити хворим, хто самостійно повідомить медикам про своє погане самопочуття.
Пацієнти з високою температурою та іншими симптомами отримають 1000 юанів (142 долари США).
Пропозиція дійсна тільки з сьогоднішнього дня до 18 лютого.
У Китаї перейменували коронавірус
Національна комісія з охорони здоров’я Китаю вирішила дати нову тимчасову назву коронавірусу, а все через скарги жителів міста Ухань, який став джерелом вірусу.
Вказівка в назві міста дуже засмучувало жителів Ухань. Тому китайські офіційні особи заявили, що вірус буде тимчасово називатися NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія).
Коронавірус nCoV 2019 гірше вплине на економіку Гонконг, ніж SARS
З точки зору внутрішніх чинників, відвідувачі материка в даний час складають 78 % всіх відвідувачів Гонконгу. В останні роки на частку туризму припадає 32 % загального обсягу послуг в Гонконзі, що вище ніж на 21% протягом періоду атипової пневмонії SARS.
Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.