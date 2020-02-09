Станом на початок доби 9 лютого, кількість смертей від коронавірусу в Китаї збільшилася до 811 осіб.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

811 осіб померли від вірусу

Державний комітет у справах охорони здоров’я Китаю заявив, що кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилася до 811 осіб. Так, за добу зафіксовано 89 нових летальних випадки. 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані.

Другий випадок захворювання в Іспанії

Національний центр мікробіології Іспанії підтвердив другий випадок захворювання коронавірусів. Це один з чотирьох чоловік, який був у контакті з зараженим громадянином Франції. Всі четверо знаходяться під наглядом.

“Національний центр мікробіології проаналізував зразки цих чотирьох осіб. Один з них дав позитивний результат на коронавірус, в той час як інші три дали негативний результат”, – йдеться в заяві іспанського міністерства охорони здоров’я в неділю.

У Китаї пропонують гроші тим, хто сам «здасться» медикам

Урядовці в провінції Хубей, епіцентрі спалаху коронавірусу, відчайдушно намагаються знайти способи зупинити поширення інфекції.

В окрузі Фансянь цієї провінції вирішили платити хворим, хто самостійно повідомить медикам про своє погане самопочуття.

Пацієнти з високою температурою та іншими симптомами отримають 1000 юанів (142 долари США).

Пропозиція дійсна тільки з сьогоднішнього дня до 18 лютого.

У Китаї перейменували коронавірус

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю вирішила дати нову тимчасову назву коронавірусу, а все через скарги жителів міста Ухань, який став джерелом вірусу.

Вказівка в назві міста дуже засмучувало жителів Ухань. Тому китайські офіційні особи заявили, що вірус буде тимчасово називатися NCP – Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія).

Коронавірус nCoV 2019 гірше вплине на економіку Гонконг, ніж SARS

З точки зору внутрішніх чинників, відвідувачі материка в даний час складають 78 % всіх відвідувачів Гонконгу. В останні роки на частку туризму припадає 32 % загального обсягу послуг в Гонконзі, що вище ніж на 21% протягом періоду атипової пневмонії SARS.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.