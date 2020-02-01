В результаті поширення коронавірусу nCoV-2019 з території Китаю, кількість тих, хто заразилися, перевищила позначку 11 тисяч. За добу від нового типу коронавірусу померли близько 50 людей.

Про це повідомляє британський The Guardian.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю підтвердила, що кількість випадків захворювання за добу зросла на 2102 випадки. Таким чином, кількість інфікованих збільшилася до 11 791.

1795 осіб перебувають у важкому стані.

Від вірусу померли 46 осіб.

Більшість смертей (45) припадає на провінцію Хубей, де розташовано місто Ухань, епіцентр поширення коронавірусу. Ще одна людина загинула в місті центрального підпорядкування – Чунціні.

У зв’язку з цим США оголосили про наміри обмежити в’їзд іноземців, які недавно були в Китаї. Заборона торкнеться навіть американських громадян. Перш ніж повернутися в свої будинки, ївони пройдуть 14-денний карантин.

Три великі авіакомпанії Штатів також заявили, що скасовують рейси на материковий Китай.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.