За минулу добу в США зареєстровано 36 тисяч нових випадків зараження COVID-19, на другому місці РФ, де зареєстровано близько 8 тисяч.

Про це сказано на міжнародному порталі даних Worldometers.

Встановлено, що на ранок 2 травня у світі зареєстровано 3 401 310 випадків зараження COVID-19. Крім того, від вірусу померли 239 614 пацієнтів і одужали 1 081 705.

Найбільша кількість випадків виявлено в США – 36 007. Померло від коронавірусу – 1897 людей за останню добу і 65 753 – за час епідемії.

За кількістю хворих за добу на друге місце вийшла Росія, де за минулу добу виявили 7 933 нових випадки.