У Міністерстві охорони здоров'я України закликають при появі симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до сімейного лікаря.

Відповідна інструкція оприлюднена на Facebook-сторінці відомства.

“У разі виникнення респіраторних захворювань одразу звертайтесь до сімейного лікаря для визначення точного діагнозу”, – відзначають у МОЗ.

У міністерстві уточнили, що симптоми коронавірусу COVID-19 і більшості респіраторних захворювань схожі. Відтак, визначити природу захворювання зможе допомогти сімейний лікар.

До нього потрібно негайно звернутися (зателефонувати!), якщо виникли такі симптоми: кашель, підвищена температура, утруднене дихання, а також якщо ви протягом останніх 14 днів відвідували країну, в якій спостерігається спалах коронавірусу.

Сімейному лікареві потрібно буде повідомити історію своїх подорожей.