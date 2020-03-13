Відповідна інструкція оприлюднена на Facebook-сторінці відомства.
“У разі виникнення респіраторних захворювань одразу звертайтесь до сімейного лікаря для визначення точного діагнозу”, – відзначають у МОЗ.
У міністерстві уточнили, що симптоми коронавірусу COVID-19 і більшості респіраторних захворювань схожі. Відтак, визначити природу захворювання зможе допомогти сімейний лікар.
До нього потрібно негайно звернутися (зателефонувати!), якщо виникли такі симптоми: кашель, підвищена температура, утруднене дихання, а також якщо ви протягом останніх 14 днів відвідували країну, в якій спостерігається спалах коронавірусу.
Сімейному лікареві потрібно буде повідомити історію своїх подорожей.
- Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.
- Зазначалося, що пацієнтка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.
- У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що у зоні найбільшого ризику через спалах коронавірусу COVID-19 перебувають люди похилого віку віком 80 років і більше.