Засновник і генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв відновити роботу закритої фабрики у Нью-Йорку, щоб розпочати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

“Завод Giga у Нью-Йорку відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку”,- написав Маск.

Завод корпорації тимчасово зупинив своє виробництво в понеділок, аби захистити працівників від поширення коронавірусу.

У США вже зареєстровано понад 55 тисяч випадків захворювання коронавірусом і близько 800 смертей. Приблизно половина всіх випадків в штаті Нью-Йорк.