Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.
“Завод Giga у Нью-Йорку відкриється для виробництва вентиляторів якомога швидше з урахуванням людського фактора. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти громадянам Нью-Йорку”,- написав Маск.
Завод корпорації тимчасово зупинив своє виробництво в понеділок, аби захистити працівників від поширення коронавірусу.
У США вже зареєстровано понад 55 тисяч випадків захворювання коронавірусом і близько 800 смертей. Приблизно половина всіх випадків в штаті Нью-Йорк.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.