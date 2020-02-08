Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
Під карантином мається на увазі ізоляція на 14 днів у спеціальних установах.
“Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження і особливі умови для в’їзду в Україну осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я установи”, – повідомили у відомстві.
В першу чергу, це стосується пасажирів, які прибули з китайської провінції Хубей, яку називають епіцентром поширення захворювання.
В Україні на даний момент не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.
За умови, що медики виявлять у когось з приїжджих симптоми зараження коронавірусом, буде зроблено спеціальний тест, а через 5 – 7 годин буде відомо його результат.
Також в МОЗ зазначили, що купити тест-систему для визначення можливого зараження коронавірусом – неможливо.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.