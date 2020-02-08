З метою запобігання можливих випадків зараження коронавірусом, пасажирів, які прибули в Україну з Китаю, будуть відправляти на карантин на 14 днів.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Під карантином мається на увазі ізоляція на 14 днів у спеціальних установах.

“Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження і особливі умови для в’їзду в Україну осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я установи”, – повідомили у відомстві.

В першу чергу, це стосується пасажирів, які прибули з китайської провінції Хубей, яку називають епіцентром поширення захворювання.

В Україні на даний момент не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

За умови, що медики виявлять у когось з приїжджих симптоми зараження коронавірусом, буде зроблено спеціальний тест, а через 5 – 7 годин буде відомо його результат.

Також в МОЗ зазначили, що купити тест-систему для визначення можливого зараження коронавірусом – неможливо.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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