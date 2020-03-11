У зв'язку з введенням карантину через коронавірус на конкретній території, при в'їзді можливе проведення санітарного огляду речей, багажу, вантажів і транспортних засобів.

Про це йдеться в авторській колонці юриста компанії “Алексєєв, Боярчуков і партнери” Ростислава Сачка.

Обмеження в зв’язку з карантином через коронавірус вводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ініціатором повинен бути головний державний санітарний лікар, якщо внаслідок спалаху коронавірусу склалася неблагополучна епідеміологічна ситуація, яка загрожує поширенням інфекційних захворювань.

Така норма передбачена статтею 32 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в умовах карантину мають право встановлювати особливий режим в’їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів. У разі необхідності, перевіряти також можуть речі, багаж, транспортні засоби та вантажі.