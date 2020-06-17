Станом на 17 червня в Україні зафіксовано два антирекорди щодо коронавірусу COVID-19. Нові випадки зараження підтверджено майже у всіх областях України.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли рекордні 758 осіб, що є найбільшою кількістю з початку спалаху в Україні. Серед них – 43 дитини і 50 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (155), Закарпатській області (82), Чернівецькій області (69).

Жодного випадку за добу не зафіксовано тільки в Донецькій і Херсонській областях.

За добу зафіксовано 31 летальний випадок, що є рекордним показником з початку спалаху. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, в Україні померли 943 людини. При цьому за добу одужали 415 пацієнтів. З початку спалаху подолали коронавірус 14 тис. 943 людини (серед них 3370 медпрацівників).

За весь час епідемії в Україні захворіли 33 тис. 234 людини: серед них 2445 дітей і 5650 медиків.

Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апаратів штучної вентиляції легенів – 327 пацієнтів.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 517 тис. 995 зразків методом ПЛР і 97 тис. 935 – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України така:

• Вінницька область – 1500 випадків зараження; 24 людини померли, 915 одужали;

• Волинська область – 1554 випадки коронавірусу; з них 48 летальних; 490 пацієнтів одужали;

• Дніпропетровська область – 1012 випадків; з них 23 летальних; 726 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 338 випадків; 8 людей померли, 130 одужали;

• Житомирська область – 1147 випадків COVID-19; з них 21 летальний; 574 пацієнти одужали;

• Закарпатська область – 1808 випадків захворювання; 46 осіб померли, 745 одужали;

• Запорізька область – 538 випадків коронавірусу; з них 16 летальних; 366 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1849 випадків; 92 людини померли, 1044 одужали;

• місто Київ – 4026 випадків COVID-19; 94 людини померли, 1230 одужали;

• Київська область – 2078 випадків зараження; 39 осіб померли, 867 одужали;

• Кіровоградська область – 592 випадки; з них 30 летальних; 493 пацієнти одужали;

• Луганська область – 66 випадків; 49 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 3227 випадків захворювання; 105 осіб померли, 644 одужали;

• Миколаївська область – 323 випадки; з них 7 летальних; 217 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1158 випадків COVID-19; 19 осіб померли, 426 одужали;

• Полтавська область – 281 випадок COVID-19; з них 13 летальних; 259 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 2499 випадків зараження; 50 осіб померли, 1379 одужали;

• Сумська область – 230 випадків; з них 5 летальних; 169 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1510 випадків COVID-19; 27 людей померли, 1033 одужали;

• Харківська область – 1652 випадки; з них 62 летальних; 774 пацієнти одужали;

• Херсонська область – 183 випадки; з них 3 летальних; 174 пацієнти одужали;

• Хмельницька область – 577 випадків коронавірусу; 14 людей померли, 435 одужали;

• Черкаська область – 564 випадки COVID-19; з них 21 летальний; 369 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 4082 випадки зараження; 166 осіб померли, 1328 одужали;

• Чернігівська область – 440 випадків; з них 10 летальних; 107 пацієнтів одужали.

Ситуація в Києві

Як розповів сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, за добу ще у 41 жителя міста лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус (у тому числі у трьох медиків). Зафіксовано два летальні випадки.

Серед нових хворих:

• 26 жінок віком від 20 до 81 року;

• 10 чоловіків віком від 25 до 75 років;

• дівчинка, якій 7 років, і четверо хлопчиків віком від 1 до 6 років.

Одужали за минулу добу 66 осіб. Всього коронавірус подолали 1230 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у Святошинському районі – 11 та в Голосіївському районі столиці – 5 випадків.

Кличко також повідомив, що 12 % від усіх хворих на коронавірус у Києві – медичні працівники (582 особи).