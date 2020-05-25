Станом на 25 травня в Україні зафіксовано найменшу з початку квітня добову кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 259 людей: з них 16 дітей та 43 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Чернівецькій області (45), Львівській області (27) і Києві (29).

За добу зафіксовано ще 6 летальних випадків. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 623 людини. Водночас одужали 126 осіб. Загалом 7234 пацієнта вже вилікувалися від COVID-19.

За весь час епідемії в Україні захворіли 21 тис. 245 осіб: з них 1546 дітей і 4112 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 291 тис. 868 зразків методом ПЛР (6270 досліджень за минулу добу).

Всього потребували госпіталізації 6620 осіб, з них 262 дитини і 763 медика.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 256 осіб, в тому числі одна дитина і 22 медика.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 892 випадки зараження; з них 15 летальних; 472 пацієнта одужали;

• Волинська область – 783 випадки COVID-19; 23 людини померли, 182 одужали;

• Дніпропетровська область – 875 випадків захворювання; 17 осіб померли, 191 одужала;

• Донецька область – 148 випадків; з них 4 летальних; 61 пацієнт одужав.

• Житомирська область – 641 випадок зараження; 13 пацієнтів померли, 284 одужали;

• Закарпатська область – 1082 випадки COVID-19; 27 людей померли, 280 одужали;

• Запорізька область – 415 випадків; з них 12 летальних; 226 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1281 випадок COVID-19; 74 людини померли, 637 одужали;

• місто Київ – 2652 випадки коронавірусу; з них 60 летальних; 360 осіб одужали;

• Київська область – 1437 випадків; 30 осіб померли, 300 одужали;

• Кіровоградська область – 478 випадків коронавірусу; 23 пацієнта померли, 358 одужали;

• Луганська область – 43 випадки захворювання; 34 пацієнта одужали;

• Львівська область – 1360 випадків; 36 осіб померли, 287 одужали;

• Миколаївська область – 281 випадок зараження; 7 пацієнтів померли, 117 одужали;

• Одеська область – 832 випадки COVID-19; 14 людей померли, 138 одужали;

• Полтавська область – 266 випадків; з них 11 летальних; 236 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 1434 випадки COVID-19; 31 людина померла, 587 одужали;

• Сумська область – 166 випадків коронавірусу; з них 4 летальних; 112 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1121 випадок COVID-19; 24 людини померли, 791 одужала;

• Харківська область – 912 випадків; з них 38 летальних; 208 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 177 випадків; з них 2 летальних; 146 осіб одужали;

• Хмельницька область – 364 випадки зараження; з них 9 летальних; 100 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 391 випадок захворювання; 16 осіб померли, 276 одужали;

• Чернівецька область – 3083 випадки COVID-19; 127 осіб померли, 804 одужали;

• Чернігівська область – 131 випадок коронавірусу; 6 людей померли, 47 одужали.

Що стосується ситуації в Києві, то, як розповів сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, серед 29 осіб, які захворіли за добу, є троє медиків. Протягом доби померла ще одна людина.

Серед нових хворих:

• 15 жінок у віці від 27 до 72 років;

• 11 чоловіків у віці від 37 до 75 років;

• дві дівчинки – одинадцяти і дванадцяти років, а також хлопчик, якому 10 років.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (530 випадків).

На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (425 випадків).

Далі йдуть Деснянський (283 випадки), Солом’янський (239), Дніпровський (236), і Голосіївський (223) райони столиці.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі Києва (133 випадки).