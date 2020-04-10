В Україні станом на 10 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 досягла позначки в 2203, з яких 69 летальних. Як і раніше, жодного випадку інфікування не зафіксовано в Миколаївській області.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 119 випадків зараження; 1 пацієнт одужав; 255 підозр;

• Волинська область – 41 випадок; 2 пацієнта померли, 1 одужав; 309 підозр;

• Дніпропетровська область – 52 випадки коронавірусу; 4 пацієнта одужали; 181 підозра;

• Донецька область – 11 випадків, з яких 1 летальний; 1 пацієнт одужав; 109 підозр;

• Житомирська область – 41 випадок, з них 3 летальних; 183 підозри;

• Закарпатська область – 56 випадків; 3 людини померли, 1 одужала; 125 підозр;

• Запорізька область – 54 випадки COVID-19; помер 1 пацієнт, 7 одужали; 164 підозри;

• Івано-Франківська область – 254 випадки; 17 пацієнтів померли, 12 одужали; 931 підозра;

• місто Київ – 348 випадків COVID-19; 6 пацієнтів померли; 1881 підозра;

• Київська область – 140 випадків; 5 пацієнтів померли, 6 одужали; 720 підозр;

• Кіровоградська область – 82 випадки, з яких 5 летальних; 221 підозра;

• Львівська область – 82 випадки; 3 людини померли, 3 одужали; 791 підозра;

• Луганська область – 3 випадки коронавірусу; 17 підозр;

• Одеська область – 46 випадків зараження; 515 підозр;

• Полтавська область – 20 випадків коронавірусу; 144 підозри;

• Рівненська область – 85 випадків, з яких 6 летальних; 3 пацієнта одужали; 371 підозра;

• Сумська область – 63 випадки; 2 пацієнта померли, 1 одужав; 189 підозр;

• Тернопільська область – 196 випадків, з яких 5 летальних; 418 підозр;

• Харківська область – 6 випадків COVID-19; 46 підозр;

• Херсонська область – 27 випадків, з яких 1 летальний; 104 підозри;

• Хмельницька область – 16 випадків; 75 підозр;

• Черкаська область – 86 випадків зараження, з яких 1 летальний; 295 підозр;

• Чернівецька область – 366 випадків; 7 людей померли, 21 одужали; 595 підозр;

• Чернігівська область – 9 випадків, з яких 1 летальний; 22 підозри.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей, з них 29 чоловіків і 40 жінок. 80 % померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок і легень.

Загалом 61 людина вже одужала – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, серед 311 нових випадків зараження коронавірус діагностували у 13 дітей. У цілому вже захворіли 145 дітей.

Упродовж минулої доби було госпіталізовано 75 осіб, з них двоє дітей. В цілому в лікарнях перебувають 923 людини, з них 42 дитини.

“У цілому 43 людини з діагнозом “коронавірусна хвороба” зараз потребують реанімаційних заходів”, – зазначив Ляшко.

За його словами, приріст кількості випадків коронавірусу за минулу добу склав 32 %. Ляшко запевнив, що це відповідає прогнозам МОЗ України.

Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні зберігається на рівні 3,1 % (у всьому світі в середньому він становить 6,0 %).