Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, ситуація по областях наступна:
• Вінницька область – 119 випадків зараження; 1 пацієнт одужав; 255 підозр;
• Волинська область – 41 випадок; 2 пацієнта померли, 1 одужав; 309 підозр;
• Дніпропетровська область – 52 випадки коронавірусу; 4 пацієнта одужали; 181 підозра;
• Донецька область – 11 випадків, з яких 1 летальний; 1 пацієнт одужав; 109 підозр;
• Житомирська область – 41 випадок, з них 3 летальних; 183 підозри;
• Закарпатська область – 56 випадків; 3 людини померли, 1 одужала; 125 підозр;
• Запорізька область – 54 випадки COVID-19; помер 1 пацієнт, 7 одужали; 164 підозри;
• Івано-Франківська область – 254 випадки; 17 пацієнтів померли, 12 одужали; 931 підозра;
• місто Київ – 348 випадків COVID-19; 6 пацієнтів померли; 1881 підозра;
• Київська область – 140 випадків; 5 пацієнтів померли, 6 одужали; 720 підозр;
• Кіровоградська область – 82 випадки, з яких 5 летальних; 221 підозра;
• Львівська область – 82 випадки; 3 людини померли, 3 одужали; 791 підозра;
• Луганська область – 3 випадки коронавірусу; 17 підозр;
• Одеська область – 46 випадків зараження; 515 підозр;
• Полтавська область – 20 випадків коронавірусу; 144 підозри;
• Рівненська область – 85 випадків, з яких 6 летальних; 3 пацієнта одужали; 371 підозра;
• Сумська область – 63 випадки; 2 пацієнта померли, 1 одужав; 189 підозр;
• Тернопільська область – 196 випадків, з яких 5 летальних; 418 підозр;
• Харківська область – 6 випадків COVID-19; 46 підозр;
• Херсонська область – 27 випадків, з яких 1 летальний; 104 підозри;
• Хмельницька область – 16 випадків; 75 підозр;
• Черкаська область – 86 випадків зараження, з яких 1 летальний; 295 підозр;
• Чернівецька область – 366 випадків; 7 людей померли, 21 одужали; 595 підозр;
• Чернігівська область – 9 випадків, з яких 1 летальний; 22 підозри.
Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей, з них 29 чоловіків і 40 жінок. 80 % померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок і легень.
Загалом 61 людина вже одужала – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, серед 311 нових випадків зараження коронавірус діагностували у 13 дітей. У цілому вже захворіли 145 дітей.
Упродовж минулої доби було госпіталізовано 75 осіб, з них двоє дітей. В цілому в лікарнях перебувають 923 людини, з них 42 дитини.
“У цілому 43 людини з діагнозом “коронавірусна хвороба” зараз потребують реанімаційних заходів”, – зазначив Ляшко.
За його словами, приріст кількості випадків коронавірусу за минулу добу склав 32 %. Ляшко запевнив, що це відповідає прогнозам МОЗ України.
Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні зберігається на рівні 3,1 % (у всьому світі в середньому він становить 6,0 %).
- Станом на ранок 9 квітня в Україні було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що провести масове тестування населення в Україні на коронавірус COVID-19 практично неможливо і недоцільно.