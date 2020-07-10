Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 819 людей: з них 67 дітей та 65 медиків.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській області – 76, Одеській області – 68.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область– 2060 випадків; з них 34 летальних; 1485 пацієнтів одужали;
- Волинська область– 2932 випадки; 71 людина померла, 1406 одужали;
- Дніпропетровська область– 1137 випадків; 23 людини померли, 1015 одужали;
- Донецька область– 751 випадок; з них 10 летальних; 235 пацієнтів одужали;
- Житомирська область– 1512 випадків; 33 людини померли, 1106 одужали;
- Закарпатська область– 3734 випадки; 132 людини померла, 1179 одужали;
- Запорізька область– 610 випадків; з них 19 летальних; 493 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область– 2915 випадків; 107 осіб померли, 1228 одужали;
- місто Київ– 5990 випадків; 122 особи померли, 2033 одужали;
- Київська область– 2940 випадків; 55 осіб померли, 1720 одужали;
- Кіровоградська область– 670 випадків; з них 33 летальних; 582 пацієнти одужали;
- Луганська область– 90 випадків; 73 пацієнти одужали;
- Львівська область– 6763 випадки; 178 осіб померли, 1003 одужали;
- Миколаївська область– 467 випадків; з них 11 летальних; 356 пацієнтів одужали;
- Одеська область– 2108 випадків; 27 осіб померли, 903 одужали;
- Полтавська область– 330 випадків; з них 13 летальних; 290 пацієнтів одужали;
- Рівненська область– 4454 випадки; 79 осіб померли, 2501 одужала;
- Сумська область– 332 випадки; з них 5 летальних; 275 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область– 2174 випадки; 32 людини померли, 1353 одужали;
- Харківська область– 2577 випадків; 102 особи померли, 1321 одужала;
- Херсонська область– 203 випадки; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали;
- Хмельницька область– 881 випадок; 20 осіб померли, 638 одужали;
- Черкаська область– 725 випадків; з них 28 летальних; 578 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область– 5096 випадків; 194 людини померли, 2582 одужали;
- Чернігівська область– 592 випадки; з них 14 летальних; 261 пацієнт одужав.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 10 липня становить 25 898. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (257,4), Львівській (222,3) та Закарпатській (193,3) областях.
Наразі госпіталізовано 3893 особи, з них 101 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 879 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 426 пацієнтів.
Захворювання було підтверджено у 3749 дітей та 7213 медиків, з них 4812 медпрацівників одужали.
38 164 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
За добу досліджено 13 134 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 773 831 зразок та ІФА 330 498 зразків.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.