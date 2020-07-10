В Україні станом на 10 липня підтверджено 52 043 випадки COVID-19, з них 24 800 одужали, 1345 померли.

Про це свідчать дані , опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони ( РНБО ).

Так, за минулу добу захворіли 819 людей: з них 67 дітей та 65 медиків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській області – 76, Одеській області – 68.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 2060 випадків; з них 34 летальних; 1485 пацієнтів одужали;

– 2060 випадків; з них 34 летальних; 1485 пацієнтів одужали; Волинська область – 2932 випадки; 71 людина померла, 1406 одужали;

– 2932 випадки; 71 людина померла, 1406 одужали; Дніпропетровська область – 1137 випадків; 23 людини померли, 1015 одужали;

– 1137 випадків; 23 людини померли, 1015 одужали; Донецька область – 751 випадок; з них 10 летальних; 235 пацієнтів одужали;

– 751 випадок; з них 10 летальних; 235 пацієнтів одужали; Житомирська область – 1512 випадків; 33 людини померли, 1106 одужали;

– 1512 випадків; 33 людини померли, 1106 одужали; Закарпатська область – 3734 випадки; 132 людини померла, 1179 одужали;

– 3734 випадки; 132 людини померла, 1179 одужали; Запорізька область – 610 випадків; з них 19 летальних; 493 пацієнтів одужали;

– 610 випадків; з них 19 летальних; 493 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область – 2915 випадків; 107 осіб померли, 1228 одужали;

– 2915 випадків; 107 осіб померли, 1228 одужали; місто Київ – 5990 випадків; 122 особи померли, 2033 одужали;

– 5990 випадків; 122 особи померли, 2033 одужали; Київська область – 2940 випадків; 55 осіб померли, 1720 одужали;

– 2940 випадків; 55 осіб померли, 1720 одужали; Кіровоградська область – 670 випадків; з них 33 летальних; 582 пацієнти одужали;

– 670 випадків; з них 33 летальних; 582 пацієнти одужали; Луганська область – 90 випадків; 73 пацієнти одужали;

– 90 випадків; 73 пацієнти одужали; Львівська область – 6763 випадки; 178 осіб померли, 1003 одужали;

– 6763 випадки; 178 осіб померли, 1003 одужали; Миколаївська область – 467 випадків; з них 11 летальних; 356 пацієнтів одужали;

– 467 випадків; з них 11 летальних; 356 пацієнтів одужали; Одеська область – 2108 випадків; 27 осіб померли, 903 одужали;

– 2108 випадків; 27 осіб померли, 903 одужали; Полтавська область – 330 випадків; з них 13 летальних; 290 пацієнтів одужали;

– 330 випадків; з них 13 летальних; 290 пацієнтів одужали; Рівненська область – 4454 випадки; 79 осіб померли, 2501 одужала;

– 4454 випадки; 79 осіб померли, 2501 одужала; Сумська область – 332 випадки; з них 5 летальних; 275 пацієнтів одужали;

– 332 випадки; з них 5 летальних; 275 пацієнтів одужали; Тернопільська область – 2174 випадки; 32 людини померли, 1353 одужали;

– 2174 випадки; 32 людини померли, 1353 одужали; Харківська область – 2577 випадків; 102 особи померли, 1321 одужала;

– 2577 випадків; 102 особи померли, 1321 одужала; Херсонська область – 203 випадки; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали;

– 203 випадки; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали; Хмельницька область – 881 випадок; 20 осіб померли, 638 одужали;

– 881 випадок; 20 осіб померли, 638 одужали; Черкаська область – 725 випадків; з них 28 летальних; 578 пацієнтів одужали;

– 725 випадків; з них 28 летальних; 578 пацієнтів одужали; Чернівецька область – 5096 випадків; 194 людини померли, 2582 одужали;

– 5096 випадків; 194 людини померли, 2582 одужали; Чернігівська область– 592 випадки; з них 14 летальних; 261 пацієнт одужав.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 10 липня становить 25 898. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (257,4), Львівській (222,3) та Закарпатській (193,3) областях.

Наразі госпіталізовано 3893 особи, з них 101 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 879 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 426 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3749 дітей та 7213 медиків, з них 4812 медпрацівників одужали.

38 164 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 134 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 773 831 зразок та ІФА 330 498 зразків.