Станом на 10 червня кількість випадків коронавірусу COVID-19 в Україні перевищила позначку в 28 тисяч. Також зафіксовано антирекорд по смертності за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 525 осіб: в тому числі 70 дітей і 49 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Волинській області (101), Львівській області (78) і Києві (57).

При цьому жодного випадку зараження за добу не зафіксовано: в Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях.

Протягом доби померли ще 23 людини. Це антирекорд за весь час спалаху в нашій країні. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 833 людини (серед них 40 медиків). При цьому за добу одужали 357 пацієнтів. З початку спалаху подолали коронавірус 12 тисяч 769 осіб (в тому числі 2981 медпрацівник і 922 дитини).

За весь час епідемії в Україні захворіли 28 тис. 381 людина: серед них 2073 дитини та 5184 медика.

Госпіталізації потребували 8356 осіб, з них 332 дитини і 986 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 306 осіб, в тому числі одна дитина і 29 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 445 тис. 940 зразків методом ПЛР і 52 тис. 12 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1192 випадки; з них 20 летальних; 767 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 1214 випадків зараження; 37 осіб померли, 310 одужали;

• Дніпропетровська область – 973 випадки коронавірусу; 22 людини померли, 673 одужали;

• Донецька область – 246 випадків захворювання; з них 6 летальних; 121 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 973 випадки COVID-19; з них 17 летальних; 501 пацієнт одужав;

• Закарпатська область – 1448 випадків; 33 людини померли, 628 одужали;

• Запорізька область – 502 випадки COVID-19; 15 осіб померли, 296 одужали;

• Івано-Франківська область – 1622 випадки зараження; 89 осіб померли, 992 одужали;

• місто Київ – 3580 випадків COVID-19; 80 осіб померли, 985 одужали;

• Київська область – 1865 випадків коронавірусу; з них 38 летальних; 595 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 562 випадки; з них 30 летальних; 422 пацієнта одужали;

• Луганська область – 54 випадки; 43 пацієнта одужали;

• Львівська область – 2289 випадків COVID-19; 77 людей померли, 557 одужали;

• Миколаївська область – 309 випадків зараження; з них 7 летальних; 199 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1028 випадків захворювання; 18 осіб померли, 418 одужали;

• Полтавська область – 276 випадків COVID-19; з них 13 летальних; 256 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 2122 випадки; 45 осіб померли, 1115 одужали;

• Сумська область – 198 випадків COVID-19; з них 5 летальних; 159 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1313 випадків коронавірусу; 26 з них летальні; 987 пацієнтів одужали;

• Харківська область – 1338 випадків; 54 людини померли, 626 одужали;

• Херсонська область – 179 випадків; з них 3 летальних; 172 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 520 випадків COVID-19; 14 людей померли, 348 одужали;

• Черкаська область – 501 випадок COVID-19; 19 осіб померли, 346 одужали;

• Чернівецька область – 3757 випадків зараження; 157 осіб померли, 1171 одужала;

• Чернігівська область – 320 випадків COVID-19; з них 8 летальних; 81 пацієнт одужав.