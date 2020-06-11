Станом на 11 червня в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. При цьому загальне число заражень перевищило позначку в 29 тисяч.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 689 осіб: в тому числі 19 дітей і 65 медиків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (125), Київській області (54), Рівненській області (53), а також в Києві (91).

При цьому жодного випадку зараження за добу не зафіксовано: в Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Протягом доби померла ще 21 людина. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 854 людини. При цьому за добу одужали 372 пацієнта. З початку спалаху подолали коронавірус 13 тис. 141 людина.

За весь час епідемії в Україні захворіли 29 тисяч 70 осіб: з них 58 % жінок і 42 % чоловіків. Зокрема, захворіли 2092 дитини та 5249 медиків.

Найбільше хворих у вікових групах: 30 – 49 років (35 %) і 50 – 69 років (37 %).

Всього в Україні досліджено на коронавірус 456 тис. 509 зразків методом ПЛР і 60 тис. 135 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1236 випадків зараження; з них 20 летальних; 808 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 1266 випадків; 38 людей померли, 330 одужали;

• Дніпропетровська область – 981 випадок коронавірусу; 22 людини померли, 695 одужали;

• Донецька область – 269 випадків COVID-19; з них 6 летальних; 122 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 992 випадки; з них 17 летальних; 540 пацієнтів одужали;

• Закарпатська область – 1471 випадок захворювання; 35 осіб померли, 634 одужали;

• Запорізька область – 510 випадків; з них 15 летальних; 303 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 1649 випадків COVID-19; з них 90 летальних; 992 пацієнта одужали;

• місто Київ – 3671 випадок COVID-19; 84 людини померли, 1053 одужали;

• Київська область – 1919 випадків захворювання; 38 людей померли, 616 одужали;

• Кіровоградська область – 563 випадки; 30 осіб померли, 447 одужали;

• Луганська область – 54 випадки COVID-19; 44 пацієнта одужали;

• Львівська область – 2414 випадків коронавірусу; 87 з них летальні; 589 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 311 випадків зараження; з них 7 летальних; 203 пацієнта одужали;

• Одеська область – 1045 випадків; 18 осіб померли, 421 одужала;

• Полтавська область – 276 випадків COVID-19; 13 осіб померли, 256 одужали;

• Рівненська область – 2175 випадків; 45 осіб померли, 1164 одужали;

• Сумська область – 203 випадки зараження; з них 5 летальних; 159 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1349 випадків захворювання; 26 осіб померли, 995 одужали;

• Харківська область – 1374 випадки; з них 55 летальних; 657 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 179 випадків; з них 3 летальні; 173 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 523 випадки коронавірусу; 14 людей померли, 355 одужали;

• Черкаська область – 506 випадків COVID-19; з них 19 летальних; 348 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 3793 випадки зараження; 159 осіб померли, 1176 одужали;

• Чернігівська область – 341 випадок COVID-19; з них 8 летальних; 81 пацієнт одужав.