Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Всього в Україні досліджено 181 552 зразка методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнтів, з них 887 дітей і 2479 медпрацівників. Всього госпіталізовано 4894 осіб, з них 196 дітей і 547 медиків. До апаратів ШВЛ підключили 207 осіб, в тому числі одну дитину і 19 медиків.
В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 осіб, з них 22 медпрацівники. Серед померлих в основному особи у віці від 50 років (86%).
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 553 (309 одужали);
- Волинська обл. — 482 (119 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);
- Донецька обл. — 100 (20 одужали);
- Житомирська обл. — 523 (54 одужали);
- Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);
- Запорізька обл. — 329 (125 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);
- м. Київ — 1871 (138 одужали);
- Київська обл. — 1000 (168 одужали);
- Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);
- Луганська обл. — 42 (14 одужали);
- Львівська обл. — 798 (157 одужали);
- Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);
- Одеська обл. — 646 (35 одужали);
- Полтавська обл. — 247 (108 одужали);
- Рівненська обл. — 978 (149 одужали);
- Сумська обл. — 154 (74 одужали);
- Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);
- Харківська обл. — 595 (73 одужали);
- Херсонська обл. — 161 (80 одужали);
- Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);
- Черкаська обл. — 342 (147 одужали);
- Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);
- Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).
- У Києві за минулу добу, 10 травня, зареєстровано 66 нових випадків COVID-19.
- Єдина область, де медикам, які контактують з хворими COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки – це Полтавська.