Станом на ранок 11 травня в Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 416 за останню добу. Загалом 3288 пацієнтів уже одужали, зокрема 824 медпрацівника, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Всього в Україні досліджено 181 552 зразка методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнтів, з них 887 дітей і 2479 медпрацівників. Всього госпіталізовано 4894 осіб, з них 196 дітей і 547 медиків. До апаратів ШВЛ підключили 207 осіб, в тому числі одну дитину і 19 медиків.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 осіб, з них 22 медпрацівники. Серед померлих в основному особи у віці від 50 років (86%).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 553 (309 одужали);

Волинська обл. — 482 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);

Донецька обл. — 100 (20 одужали);

Житомирська обл. — 523 (54 одужали);

Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);

Запорізька обл. — 329 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);

м. Київ — 1871 (138 одужали);

Київська обл. — 1000 (168 одужали);

Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);

Луганська обл. — 42 (14 одужали);

Львівська обл. — 798 (157 одужали);

Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);

Одеська обл. — 646 (35 одужали);

Полтавська обл. — 247 (108 одужали);

Рівненська обл. — 978 (149 одужали);

Сумська обл. — 154 (74 одужали);

Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);

Харківська обл. — 595 (73 одужали);

Херсонська обл. — 161 (80 одужали);

Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);

Черкаська обл. — 342 (147 одужали);

Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);

Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).