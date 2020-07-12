Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 678 чоловік. Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 121 і в Рівненській області – 78. 11 осіб померли, ще 457 одужали.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано тільки в Кіровоградській області.
Ситуація по областях України наступна:
Вінницька обл. – 2097 (1540 одужали)
Волинська обл. – 3042 (1618 одужали)
Дніпропетровська область. – 1144 (1033 одужали)
Донецька обл. – 759 (249 одужали)
Житомирська обл. – 1532 (1129 одужали)
Закарпатська обл. – 3909 (1258 одужали)
Запорізька обл. – 621 (509 одужали)
Івано-Франківська обл. – 3029 (1228 одужали)
м Київ – 6182 (2058 одужали)
Київська обл. – 3026 (1821 одужали)
Кіровоградська обл. – 673 (585 одужали)
Луганська обл. – 93 (73 одужали)
Львівська обл. – 7003 (1057 одужали)
Миколаївська обл. – 481 (369 одужали)
Одеська обл. – 2174 (947 одужали)
Полтавська обл. – 331 (297 одужали)
Рівненська обл. – 4598 (2738 одужали)
Сумська обл. – 340 (295 одужали)
Тернопільська обл. – 2231 (1391 одужали)
Харківська обл. – 2649 (1412 одужали)
Херсонська обл. – 204 (186 одужали)
Хмельницька обл. – 908 (726 одужали)
Черкаська обл. – 748 (592 одужали)
Чернівецька обл. – 5140 (2725 одужали)
Чернігівська обл. – 607 (282 одужали).
Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано в Чернівецькій (244,8), Львівській (229,5) та Закарпатській (200,4) областях.
На даний момент госпіталізовано 3724 людини, з них 89 підключено до апарату ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 14167 чоловік, підключення до апарату ШВЛ – 433 пацієнта.
Захворювання було підтверджено в 3828 дітей і 7357 медиків, із них 4967 медпрацівників одужали.
39354 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. За добу досліджено 10278 зразків методом ПЛР.
Всього досліджено ПЛР 796680 зразків і ІФА 349746 зразків.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян в громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.