Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за останню добу підтверджено 375 нових випадків захворювання: зокрема, заразилися 22 дитини і 88 медиків. Станом на 11 травня повідомлялося про 416 нових випадків, а 10 травня – про 522 випадки коронавірусу.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) і Києві (59).
Протягом доби померли ще 17 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівника. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).
Водночас одужали ще 85 пацієнтів. Загалом 3373 пацієнта вже одужали, зокрема 858 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).
За весь час епідемії в Україні захворіли 16 тисяч 23 людини: в тому числі 1105 дітей та 3114 медиків.
Всього в Україні досліджено на коронавірус 187 тисяч 307 зразків методом ПЛР (5678 досліджень за останню добу).
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 580 випадків зараження; 6 з них летальні; 309 осіб одужали;
• Волинська область – 496 випадків COVID-19; 11 осіб померли, 119 одужали;
• Дніпропетровська область – 748 випадків коронавірусу; 7 людей померли, 75 одужали;
• Донецька область – 100 випадків захворювання; з них 3 летальні; 20 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 525 випадків; 12 осіб померли, 54 одужали;
• Закарпатська область – 748 випадків COVID-19; 18 осіб померли, 101 одужала;
• Запорізька область – 331 випадок; з них 8 летальні; 125 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 1133 випадки COVID-19; 62 людини померли, 294 одужали;
• місто Київ – 1930 випадки COVID-19; 38 людей померли, 138 одужали;
• Київська область – 1023 випадки захворювання; 22 людини померли, 173 одужали;
• Кіровоградська область – 425 випадків зараження; 20 осіб померли, 243 одужали;
• Луганська область – 42 випадки COVID-19; 14 пацієнтів одужали;
• Львівська область – 825 випадків захворювання; з них 22 летальних; 158 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 225 випадків COVID-19; 5 людей померли, 49 одужали;
• Одеська область – 653 випадки зараження; 6 людей померли, 39 одужали;
• Полтавська область – 248 випадків коронавірусу; 8 людей померли, 112 одужали;
• Рівненська область – 1028 випадків COVID-19; 22 людини померли, 149 одужали;
• Сумська область – 157 випадків, з них 4 летальні; 74 пацієнти одужали;
• Тернопільська область – 1021 випадок COVID-19; 20 осіб померли, 362 одужали;
• Харківська область – 623 випадки; 19 осіб померли, 80 одужали;
• Херсонська область – 162 випадки зараження; 2 людини померли, 80 одужали;
• Хмельницька область – 182 випадки захворювання; 7 людей померли, 53 одужали;
• Черкаська область – 343 випадки COVID-19; 13 осіб померли, 147 одужали;
• Чернівецька область – 2396 випадків COVID-19; 84 людини померли, 390 одужали;
• Чернігівська область – 79 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 15 одужали.
На амбулаторному лікуванні перебувають 11 тисяч 13 пацієнтів, з них 908 дітей і 2560 медпрацівників.
Всього потребували госпіталізації 5010 осіб, з них 197 дітей і 554 медика.
До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 211 осіб, в тому числі одна дитина і 19 медиків.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.