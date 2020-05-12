В Україні другий день поспіль спостерігається зменшення кількості нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу підтверджено 375 нових випадків захворювання: зокрема, заразилися 22 дитини і 88 медиків. Станом на 11 травня повідомлялося про 416 нових випадків, а 10 травня – про 522 випадки коронавірусу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) і Києві (59).

Протягом доби померли ще 17 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівника. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %). Водночас одужали ще 85 пацієнтів. Загалом 3373 пацієнта вже одужали, зокрема 858 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 16 тисяч 23 людини: в тому числі 1105 дітей та 3114 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 187 тисяч 307 зразків методом ПЛР (5678 досліджень за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 580 випадків зараження; 6 з них летальні; 309 осіб одужали;

• Волинська область – 496 випадків COVID-19; 11 осіб померли, 119 одужали;

• Дніпропетровська область – 748 випадків коронавірусу; 7 людей померли, 75 одужали;

• Донецька область – 100 випадків захворювання; з них 3 летальні; 20 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 525 випадків; 12 осіб померли, 54 одужали;

• Закарпатська область – 748 випадків COVID-19; 18 осіб померли, 101 одужала;

• Запорізька область – 331 випадок; з них 8 летальні; 125 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1133 випадки COVID-19; 62 людини померли, 294 одужали;

• місто Київ – 1930 випадки COVID-19; 38 людей померли, 138 одужали;

• Київська область – 1023 випадки захворювання; 22 людини померли, 173 одужали;

• Кіровоградська область – 425 випадків зараження; 20 осіб померли, 243 одужали;

• Луганська область – 42 випадки COVID-19; 14 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 825 випадків захворювання; з них 22 летальних; 158 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 225 випадків COVID-19; 5 людей померли, 49 одужали;

• Одеська область – 653 випадки зараження; 6 людей померли, 39 одужали;

• Полтавська область – 248 випадків коронавірусу; 8 людей померли, 112 одужали;

• Рівненська область – 1028 випадків COVID-19; 22 людини померли, 149 одужали;

• Сумська область – 157 випадків, з них 4 летальні; 74 пацієнти одужали;

• Тернопільська область – 1021 випадок COVID-19; 20 осіб померли, 362 одужали;

• Харківська область – 623 випадки; 19 осіб померли, 80 одужали;

• Херсонська область – 162 випадки зараження; 2 людини померли, 80 одужали;

• Хмельницька область – 182 випадки захворювання; 7 людей померли, 53 одужали;

• Черкаська область – 343 випадки COVID-19; 13 осіб померли, 147 одужали;

• Чернівецька область – 2396 випадків COVID-19; 84 людини померли, 390 одужали;

• Чернігівська область – 79 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 15 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 11 тисяч 13 пацієнтів, з них 908 дітей і 2560 медпрацівників.

Всього потребували госпіталізації 5010 осіб, з них 197 дітей і 554 медика.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 211 осіб, в тому числі одна дитина і 19 медиків.