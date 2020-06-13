Covid-19 Україна

оновлено 13.06.2020 о 16:02

Всього:

30506(+753)

Хворіють:

15650(+753)

Вилікувались:

13976(+409)

Померло:

880(+10)

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12 червня

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 13 червня

Станом на 13 червня в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. При цьому загальне число заражень становить 30506.

Субота, 13 червня 2020, 16:10

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 753 особи, з них – 124 медпрацівника. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.

Найбільше випадків зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській (77), Києві (72) та Рівненській області (66).

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);
  • Волинська обл. — 1354 (444 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);
  • Донецька обл. — 290 (128 одужали);
  • Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);
  • Запорізька обл. — 521 (335 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);
  • м. Київ — 3838 (1164 одужали);
  • Київська обл. — 1961 (711 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);
  • Луганська обл. — 56 (46 одужали);
  • Львівська обл. — 2658 (604 одужали);
  • Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);
  • Одеська обл. — 1081 (423 одужали);
  • Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
  • Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);
  • Сумська обл. — 208 (163 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);
  • Харківська обл. — 1498 (692 одужали);
  • Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);
  • Черкаська обл. — 536 (356 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);
  • Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).

Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА. Загалом захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.

  • З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
Теги: МОЗ, Коронавірус, Україна, области

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