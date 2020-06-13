Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 13 червня

Станом на 13 червня в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. При цьому загальне число заражень становить 30506.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 753 особи, з них – 124 медпрацівника. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.

Найбільше випадків зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській (77), Києві (72) та Рівненській області (66).

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);

Волинська обл. — 1354 (444 одужали);

Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);

Донецька обл. — 290 (128 одужали);

Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);

Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);

Запорізька обл. — 521 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);

м. Київ — 3838 (1164 одужали);

Київська обл. — 1961 (711 одужали);

Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);

Луганська обл. — 56 (46 одужали);

Львівська обл. — 2658 (604 одужали);

Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);

Одеська обл. — 1081 (423 одужали);

Полтавська обл. — 278 (257 одужали);

Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);

Сумська обл. — 208 (163 одужали);

Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);

Харківська обл. — 1498 (692 одужали);

Херсонська обл. — 179 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);

Черкаська обл. — 536 (356 одужали);

Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);

Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).

Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА. Загалом захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.