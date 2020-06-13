Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 13 червня

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за добу захворіли 753 особи, з них – 124 медпрацівника. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
Найбільше випадків зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській (77), Києві (72) та Рівненській області (66).
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);
- Волинська обл. — 1354 (444 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);
- Донецька обл. — 290 (128 одужали);
- Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);
- Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);
- Запорізька обл. — 521 (335 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);
- м. Київ — 3838 (1164 одужали);
- Київська обл. — 1961 (711 одужали);
- Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);
- Луганська обл. — 56 (46 одужали);
- Львівська обл. — 2658 (604 одужали);
- Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);
- Одеська обл. — 1081 (423 одужали);
- Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
- Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);
- Сумська обл. — 208 (163 одужали);
- Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);
- Харківська обл. — 1498 (692 одужали);
- Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);
- Черкаська обл. — 536 (356 одужали);
- Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);
- Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).
Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА. Загалом захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.