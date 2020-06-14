Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджено у 2 294 дітей та 5 494 медиків. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область — 1393 (851 одужав);
- Волинська область — 1398 (449 одужали);
- Дніпропетровська область — 998 (721 одужав);
- Донецька область — 292 (128 одужали);
- Житомирська область — 1045 (547 одужали);
- Закарпатська область — 1632 (684 одужали);
- Запорізька область — 527 (335 одужали);
- Івано-Франківська область — 1728 (1013 одужали);
- м. Київ — 3904 (1164 одужали);
- Київська область — 1995 (724 одужали);
- Кіровоградська область — 582 (476 одужали);
- Луганська область — 52 (47 одужали);
- Львівська область — 2797 (618 одужали);
- Миколаївська область — 321 (212 одужали);
- Одеська область — 1099 (423 одужали);
- Полтавська область — 278 (257 одужали);
- Рівненська область — 2341 (1280 одужали);
- Сумська область — 215 (163 одужали);
- Тернопільська область — 1427 (1020 одужали);
- Харківська область — 1521 (715 одужали);
- Херсонська область — 180 (174 одужали);
- Хмельницька область — 556 (416 одужали);
- Черкаська область — 543 (356 одужали);
- Чернівецька область — 3916 (1225 одужали);
- Чернігівська область — 410 (81 одужали).
- Станом на 14 червня у ще 66 жителів Києва підтвердили захворювання коронавірусом. Одна людина померла.