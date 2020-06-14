Станом на 14 червня в Україні підтверджено 31 154 випадки COVID-19, з них 14 082 людини одужало, 889 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 648 випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2 294 дітей та 5 494 медиків. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область — 1393 (851 одужав);

Волинська область — 1398 (449 одужали);

Дніпропетровська область — 998 (721 одужав);

Донецька область — 292 (128 одужали);

Житомирська область — 1045 (547 одужали);

Закарпатська область — 1632 (684 одужали);

Запорізька область — 527 (335 одужали);

Івано-Франківська область — 1728 (1013 одужали);

м. Київ — 3904 (1164 одужали);

Київська область — 1995 (724 одужали);

Кіровоградська область — 582 (476 одужали);

Луганська область — 52 (47 одужали);

Львівська область — 2797 (618 одужали);

Миколаївська область — 321 (212 одужали);

Одеська область — 1099 (423 одужали);

Полтавська область — 278 (257 одужали);

Рівненська область — 2341 (1280 одужали);

Сумська область — 215 (163 одужали);

Тернопільська область — 1427 (1020 одужали);

Харківська область — 1521 (715 одужали);

Херсонська область — 180 (174 одужали);

Хмельницька область — 556 (416 одужали);

Черкаська область — 543 (356 одужали);

Чернівецька область — 3916 (1225 одужали);

Чернігівська область — 410 (81 одужали).