Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2 294 дітей та 5 494 медиків. Госпіталізації потребували 8 914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область — 1393 (851 одужав);
  • Волинська область — 1398 (449 одужали);
  • Дніпропетровська область — 998 (721 одужав);
  • Донецька область — 292 (128 одужали);
  • Житомирська область — 1045 (547 одужали);
  • Закарпатська область — 1632 (684 одужали);
  • Запорізька область — 527 (335 одужали);
  • Івано-Франківська область — 1728 (1013 одужали);
  • м. Київ — 3904 (1164 одужали);
  • Київська область — 1995 (724 одужали);
  • Кіровоградська область — 582 (476 одужали);
  • Луганська область — 52 (47 одужали);
  • Львівська область — 2797 (618 одужали);
  • Миколаївська область — 321 (212 одужали);
  • Одеська область — 1099 (423 одужали);
  • Полтавська область — 278 (257 одужали);
  • Рівненська область — 2341 (1280 одужали);
  • Сумська область — 215 (163 одужали);
  • Тернопільська область — 1427 (1020 одужали);
  • Харківська область — 1521 (715 одужали);
  • Херсонська область — 180 (174 одужали);
  • Хмельницька область — 556 (416 одужали);
  • Черкаська область — 543 (356 одужали);
  • Чернівецька область — 3916 (1225 одужали);
  • Чернігівська область — 410 (81 одужали).