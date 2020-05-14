Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за останню добу підтверджено 422 нові випадки захворювання: зокрема, заразилися 42 дитини і 70 медпрацівників.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу виявлено: в Чернівецькій області (72), Харківській області (41), а також у Києві (52).
Протягом доби померли ще 17 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 осіб, з них 24 медпрацівника. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).
Водночас другий день поспіль одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – цього разу 427. Загалом 4143 пацієнта вже одужали, зокрема 1058 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).
За весь час епідемії в Україні захворіли 16 тисяч 847 осіб: з них 1172 дитини і 3278 медиків.
Всього в Україні досліджено на коронавірус 202 тис. 495 зразків методом ПЛР (8069 досліджень за останню добу).
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 654 випадки зараження; з них 6 летальних; 355 пацієнтів одужали;
• Волинська область – 535 випадків COVID-19; 15 осіб померли, 140 одужали;
• Дніпропетровська область – 781 випадок захворювання; з них 10 летальних; 82 пацієнта одужали;
• Донецька область – 117 випадків COVID-19; з них 3 летальні; 34 пацієнта одужали;
• Житомирська область – 533 випадки коронавірусу; 12 осіб померли, 81 одужала;
• Закарпатська область – 791 випадок COVID-19; 19 осіб померли, 120 одужали;
• Запорізька область – 347 випадків зараження; з них 8 летальні; 149 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 1166 випадків COVID-19; 65 осіб померли, 423 одужали;
• місто Київ – 2012 випадків COVID-19; 42 людини померли, 189 одужали;
• Київська область – 1067 випадків зараження; 24 людини померли, 186 одужали;
• Кіровоградська область – 432 випадки коронавірусу; 20 пацієнтів померли, 288 одужали;
• Луганська область – 42 випадки захворювання; 15 пацієнтів одужали;
• Львівська область – 904 випадки COVID-19; з них 22 летальні; 169 осіб одужали;
• Миколаївська область – 228 випадків, з них 5 летальних; 68 пацієнтів одужали;
• Одеська область – 693 випадки COVID-19; з них 7 летальні; 40 осіб одужали;
• Полтавська область – 257 випадків коронавірусу; 8 пацієнтів померли, 155 одужали;
• Рівненська область – 1062 випадки захворювання; 24 людини померли, 254 одужали;
• Сумська область – 158 випадків, з них 4 летальні; 82 пацієнта одужали;
• Тернопільська область – 1033 випадки COVID-19; 21 людина померла; 432 одужали;
• Харківська область – 713 випадків коронавірусу; 21 людина померла, 87 одужали;
• Херсонська область – 165 випадків зараження; з них 2 летальних; 96 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 209 випадків, з них 8 летальних; 54 пацієнта одужали;
• Черкаська область – 348 випадків COVID-19; 15 осіб померли, 161 одужала;
• Чернівецька область – 2516 випадків COVID-19; 89 пацієнтів померли, 464 одужали;
• Чернігівська область – 84 випадки зараження; з них 6 летальних; 19 пацієнтів одужали.
На амбулаторному лікуванні перебувають 11 тисяч 527 пацієнтів, з них 961 дитина і 2684 медпрацівника.
Всього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей і 594 медика.
До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 222 людини, в тому числі одна дитина і 19 медиків.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- Другий етап пом’якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).