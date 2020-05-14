Станом на 14 травня в Україні вперше з початку спалаху коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж захворіло (427 осіб проти 422).

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу підтверджено 422 нові випадки захворювання: зокрема, заразилися 42 дитини і 70 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу виявлено: в Чернівецькій області (72), Харківській області (41), а також у Києві (52).

Протягом доби померли ще 17 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 осіб, з них 24 медпрацівника. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %). Водночас другий день поспіль одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – цього разу 427. Загалом 4143 пацієнта вже одужали, зокрема 1058 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 16 тисяч 847 осіб: з них 1172 дитини і 3278 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 202 тис. 495 зразків методом ПЛР (8069 досліджень за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 654 випадки зараження; з них 6 летальних; 355 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 535 випадків COVID-19; 15 осіб померли, 140 одужали;

• Дніпропетровська область – 781 випадок захворювання; з них 10 летальних; 82 пацієнта одужали;

• Донецька область – 117 випадків COVID-19; з них 3 летальні; 34 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 533 випадки коронавірусу; 12 осіб померли, 81 одужала;

• Закарпатська область – 791 випадок COVID-19; 19 осіб померли, 120 одужали;

• Запорізька область – 347 випадків зараження; з них 8 летальні; 149 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1166 випадків COVID-19; 65 осіб померли, 423 одужали;

• місто Київ – 2012 випадків COVID-19; 42 людини померли, 189 одужали;

• Київська область – 1067 випадків зараження; 24 людини померли, 186 одужали;

• Кіровоградська область – 432 випадки коронавірусу; 20 пацієнтів померли, 288 одужали;

• Луганська область – 42 випадки захворювання; 15 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 904 випадки COVID-19; з них 22 летальні; 169 осіб одужали;

• Миколаївська область – 228 випадків, з них 5 летальних; 68 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 693 випадки COVID-19; з них 7 летальні; 40 осіб одужали;

• Полтавська область – 257 випадків коронавірусу; 8 пацієнтів померли, 155 одужали;

• Рівненська область – 1062 випадки захворювання; 24 людини померли, 254 одужали;

• Сумська область – 158 випадків, з них 4 летальні; 82 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 1033 випадки COVID-19; 21 людина померла; 432 одужали;

• Харківська область – 713 випадків коронавірусу; 21 людина померла, 87 одужали;

• Херсонська область – 165 випадків зараження; з них 2 летальних; 96 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 209 випадків, з них 8 летальних; 54 пацієнта одужали;

• Черкаська область – 348 випадків COVID-19; 15 осіб померли, 161 одужала;

• Чернівецька область – 2516 випадків COVID-19; 89 пацієнтів померли, 464 одужали;

• Чернігівська область – 84 випадки зараження; з них 6 летальних; 19 пацієнтів одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 11 тисяч 527 пацієнтів, з них 961 дитина і 2684 медпрацівника.

Всього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей і 594 медика.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 222 людини, в тому числі одна дитина і 19 медиків.