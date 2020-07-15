В Україні станом на 15 липня зафіксовано понад 830 нових випадків коронавірусу COVID-19 і понад 970 одужань.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 836 осіб: з них 61 дитина і 41 медик.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області (171), Харківській області (64), Закарпатській області (57) і Києві (147).

Нових випадків не виявили тільки в Кіровоградській області.

За добу померли ще 15 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1427 летальних випадків. При цьому за добу одужали 977 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 131 пацієнт.

За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 607 осіб: в тому числі 3967 дітей і 7540 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 2194 випадки; з них 38 летальних; 1623 пацієнти одужали;

• Волинська область – 3117 випадків; 74 людини померли, 1840 одужали;

• Дніпропетровська область – 1155 випадків; з них 24 летальних; 1045 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 767 випадків; з них 10 летальних; 281 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 1550 випадків; 34 людини померли, 1204 одужали;

• Закарпатська область – 4112 випадків; 142 людини померли, 1379 одужали;

• Запорізька область – 631 випадок; з них 20 летальних; 526 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 3178 випадків; 113 осіб померли, 1246 одужали;

• місто Київ – 6497 випадків; 126 осіб померли, 2160 одужали;

• Київська область – 3128 випадків; з них 58 летальних; 2054 пацієнти одужали;

• Кіровоградська область – 674 випадки; 33 людини померли, 593 одужали;

• Луганська область – 97 випадків; з них 1 летальний; 74 пацієнти одужали;

• Львівська область – 7425 випадків; 193 людини померли, 1167 одужали;

• Миколаївська область – 494 випадки; з них 12 летальних; 389 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 2314 випадків; з них 30 летальних; 1031 пацієнт одужав;

• Полтавська область – 337 випадків; 13 осіб померли, 305 одужали;

• Рівненська область – 4782 випадки; 83 людини померли, 3101 одужала;

• Сумська область – 346 випадків; з них 6 летальних; 300 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 2292 випадки; 34 людини померли, 1446 одужали;

• Харківська область – 2787 випадків; 111 людей померли, 1508 одужали;

• Херсонська область – 205 випадків; з них 3 летальних; 186 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 922 випадки; з них 22 летальних; 778 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 771 випадок; 32 людини померли, 605 одужали;

• Чернівецька область – 5208 випадків; 201 людина померла, 2998 одужали;

• Чернігівська область – 624 випадки; з них 14 летальних; 292 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 15 липня складає 26 тисяч 49.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській (241,5), Чернівецькій (222,9) та Закарпатській (206,7) областях.

Зараз госпіталізовані 3935 осіб, з них 93 підключено до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Всього госпіталізації потребували 14 тис. 658 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 444 пацієнти.

За добу досліджено 13 тис. 675 зразків методом ПЛР.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 827 тис. 157 зразків методом ПЛР і 383 тис. 669 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).