Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 848 осіб: з них 36 дітей  і 51 медик.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70.

За добу померли ще 18 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1445 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 800 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 931 пацієнт.

За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 455 осіб: в тому числі 4003 дитини і 7591 медик.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область– 2 221 випадок; з них 38 летальних; 1673 пацієнти одужали;
  • Волинська область– 3147 випадків; 74 людини померли, 1954одужали;
  • Дніпропетровська область– 1163 випадки; з них 24 летальних; 1055 пацієнтів одужали;
  • Донецька область– 766 випадків; з них 10 летальних; 294 пацієнти одужали;
  • Житомирська область– 1569 випадків; 34 людини померли, 1226 одужали;
  • Закарпатська область– 4166 випадків; 143 людини померли, 1405 одужали;
  • Запорізька область– 642 випадки; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали;
  • Івано-Франківська область– 3242 випадки; 116 осіб померли, 1259 одужали;
  • місто Київ– 6613 випадків; 126 осіб померли, 2160 одужали;
  • Київська область– 3144 випадки; з них 59 летальних; 2140 пацієнтів одужали;
  • Кіровоградська область– 675 випадків; 33 людини померли, 595 одужали;
  • Луганська область– 98 випадків; з них 1 летальний; 74 пацієнти одужали;
  • Львівська область– 7622 випадки; 199 людей померли, 1242 одужали;
  • Миколаївська область– 498 випадків; з них 12 летальних; 396 пацієнтів одужали;
  • Одеська область– 2375 випадків; з них 32 летальні; 1055 пацієнтів одужали;
  • Полтавська область– 343 випадки; 13 осіб померли, 307 одужали;
  • Рівненська область– 4852 випадки; 83 людини померли, 3247 одужали;
  • Сумська область– 348 випадків; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;
  • Тернопільська область– 2337 випадки; 34 людини померли, 1469 одужали;
  • Харківська область– 2845 випадків; 114 людей померли, 1547 одужали;
  • Херсонська область– 206 випадків; з них 3 летальних; 189 пацієнтів одужали;
  • Хмельницька область– 930 випадків; з них 22 летальних; 789 пацієнтів одужали;
  • Черкаська область– 783 випадки; 32 людини померли, 609 одужали;
  • Чернівецька область– 5232 випадки; 203 людини померли, 3115 одужали;
  • Чернігівська область– 628 випадків; з них 14 летальних; 292 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16.07 складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатській (208,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3875 осіб, з них 79 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 884 особи, підключення до апарату ШВЛ — 449 пацієнти. 41 571 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 013 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 840 332 зразки та ІФА 403 893 зразки.