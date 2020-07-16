Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 848 осіб: з них 36 дітей і 51 медик.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70.
За добу померли ще 18 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1445 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 800 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 931 пацієнт.
За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 455 осіб: в тому числі 4003 дитини і 7591 медик.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область– 2 221 випадок; з них 38 летальних; 1673 пацієнти одужали;
- Волинська область– 3147 випадків; 74 людини померли, 1954одужали;
- Дніпропетровська область– 1163 випадки; з них 24 летальних; 1055 пацієнтів одужали;
- Донецька область– 766 випадків; з них 10 летальних; 294 пацієнти одужали;
- Житомирська область– 1569 випадків; 34 людини померли, 1226 одужали;
- Закарпатська область– 4166 випадків; 143 людини померли, 1405 одужали;
- Запорізька область– 642 випадки; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область– 3242 випадки; 116 осіб померли, 1259 одужали;
- місто Київ– 6613 випадків; 126 осіб померли, 2160 одужали;
- Київська область– 3144 випадки; з них 59 летальних; 2140 пацієнтів одужали;
- Кіровоградська область– 675 випадків; 33 людини померли, 595 одужали;
- Луганська область– 98 випадків; з них 1 летальний; 74 пацієнти одужали;
- Львівська область– 7622 випадки; 199 людей померли, 1242 одужали;
- Миколаївська область– 498 випадків; з них 12 летальних; 396 пацієнтів одужали;
- Одеська область– 2375 випадків; з них 32 летальні; 1055 пацієнтів одужали;
- Полтавська область– 343 випадки; 13 осіб померли, 307 одужали;
- Рівненська область– 4852 випадки; 83 людини померли, 3247 одужали;
- Сумська область– 348 випадків; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;
- Тернопільська область– 2337 випадки; 34 людини померли, 1469 одужали;
- Харківська область– 2845 випадків; 114 людей померли, 1547 одужали;
- Херсонська область– 206 випадків; з них 3 летальних; 189 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область– 930 випадків; з них 22 летальних; 789 пацієнтів одужали;
- Черкаська область– 783 випадки; 32 людини померли, 609 одужали;
- Чернівецька область– 5232 випадки; 203 людини померли, 3115 одужали;
- Чернігівська область– 628 випадків; з них 14 летальних; 292 пацієнти одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16.07 складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатській (208,8) областях.
Наразі госпіталізовано 3875 осіб, з них 79 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 884 особи, підключення до апарату ШВЛ — 449 пацієнти. 41 571 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
За добу досліджено 13 013 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 840 332 зразки та ІФА 403 893 зразки.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.