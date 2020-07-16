В Україні станом на 16 липня зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 одужав, 1445 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 848 осіб: з них 36 дітей і 51 медик.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70.

За добу померли ще 18 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1445 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 800 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 931 пацієнт.

За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 455 осіб: в тому числі 4003 дитини і 7591 медик.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 2 221 випадок; з них 38 летальних; 1673 пацієнти одужали;

– 2 221 випадок; з них 38 летальних; 1673 пацієнти одужали; Волинська область – 3147 випадків; 74 людини померли, 1954одужали;

– 3147 випадків; 74 людини померли, 1954одужали; Дніпропетровська область – 1163 випадки; з них 24 летальних; 1055 пацієнтів одужали;

– 1163 випадки; з них 24 летальних; 1055 пацієнтів одужали; Донецька область – 766 випадків; з них 10 летальних; 294 пацієнти одужали;

– 766 випадків; з них 10 летальних; 294 пацієнти одужали; Житомирська область – 1569 випадків; 34 людини померли, 1226 одужали;

– 1569 випадків; 34 людини померли, 1226 одужали; Закарпатська область – 4166 випадків; 143 людини померли, 1405 одужали;

– 4166 випадків; 143 людини померли, 1405 одужали; Запорізька область – 642 випадки; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали;

– 642 випадки; з них 20 летальних; 535 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область – 3242 випадки; 116 осіб померли, 1259 одужали;

– 3242 випадки; 116 осіб померли, 1259 одужали; місто Київ – 6613 випадків; 126 осіб померли, 2160 одужали;

– 6613 випадків; 126 осіб померли, 2160 одужали; Київська область – 3144 випадки; з них 59 летальних; 2140 пацієнтів одужали;

– 3144 випадки; з них 59 летальних; 2140 пацієнтів одужали; Кіровоградська область – 675 випадків; 33 людини померли, 595 одужали;

– 675 випадків; 33 людини померли, 595 одужали; Луганська область – 98 випадків; з них 1 летальний; 74 пацієнти одужали;

– 98 випадків; з них 1 летальний; 74 пацієнти одужали; Львівська область – 7622 випадки; 199 людей померли, 1242 одужали;

– 7622 випадки; 199 людей померли, 1242 одужали; Миколаївська область – 498 випадків; з них 12 летальних; 396 пацієнтів одужали;

– 498 випадків; з них 12 летальних; 396 пацієнтів одужали; Одеська область – 2375 випадків; з них 32 летальні; 1055 пацієнтів одужали;

– 2375 випадків; з них 32 летальні; 1055 пацієнтів одужали; Полтавська область – 343 випадки; 13 осіб померли, 307 одужали;

– 343 випадки; 13 осіб померли, 307 одужали; Рівненська область – 4852 випадки; 83 людини померли, 3247 одужали;

– 4852 випадки; 83 людини померли, 3247 одужали; Сумська область – 348 випадків; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;

– 348 випадків; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали; Тернопільська область – 2337 випадки; 34 людини померли, 1469 одужали;

– 2337 випадки; 34 людини померли, 1469 одужали; Харківська область – 2845 випадків; 114 людей померли, 1547 одужали;

– 2845 випадків; 114 людей померли, 1547 одужали; Херсонська область – 206 випадків; з них 3 летальних; 189 пацієнтів одужали;

– 206 випадків; з них 3 летальних; 189 пацієнтів одужали; Хмельницька область – 930 випадків; з них 22 летальних; 789 пацієнтів одужали;

– 930 випадків; з них 22 летальних; 789 пацієнтів одужали; Черкаська область – 783 випадки; 32 людини померли, 609 одужали;

– 783 випадки; 32 людини померли, 609 одужали; Чернівецька область – 5232 випадки; 203 людини померли, 3115 одужали;

– 5232 випадки; 203 людини померли, 3115 одужали; Чернігівська область– 628 випадків; з них 14 летальних; 292 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16.07 складає 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатській (208,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3875 осіб, з них 79 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 884 особи, підключення до апарату ШВЛ — 449 пацієнти. 41 571 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 013 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 840 332 зразки та ІФА 403 893 зразки.