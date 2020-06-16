Станом на 16 червня нові випадки зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовані практично у всіх областях України.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 666 осіб: з них 52 дитини і 63 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (139), Рівненській області (104) і Волинській області (61).

При цьому жодного випадку зараження за добу не зафіксовано тільки в Миколаївській та Херсонській областях.

Протягом доби померли ще 11 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 912 осіб. Водночас за добу одужали ще 275 пацієнтів. З початку спалаху подолали коронавірус 14 тис. 528 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 32 тис. 476 осіб: в тому числі 2402 дитини та 5600 медиків.

Госпіталізації потребували 9215 людей, підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 319 пацієнтів.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 507 тис. 251 зразок методом ПЛР і 89 тис. 358 – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1455 випадків зараження; з них 23 летальних; 890 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 1499 випадків коронавірусу; 45 осіб померли, 460 одужали;

• Дніпропетровська область – 1004 випадки COVID-19; 22 людини померли, 724 одужали;

• Донецька область – 338 випадків; з них 6 летальних; 128 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 1101 випадок захворювання; 20 осіб померли, 559 одужали;

• Закарпатська область – 1 726 випадків зараження; з них 42 летальних; 706 пацієнтів одужали;

• Запорізька область – 531 випадок COVID-19; з них 16 летальних; 336 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1809 випадків; 91 людина померла, 1037 одужали;

• місто Київ – 3985 випадків; 92 людини померли, 1164 одужали;

• Київська область – 2049 випадків COVID-19; з них 39 летальних; 829 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 590 випадків коронавірусу; 30 осіб померли, 487 одужали;

• Луганська область – 60 випадків зараження; 47 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 3072 випадки; з них 96 летальних; 639 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 321 випадок COVID-19; з них 7 летальних; 216 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1133 випадки зараження; з них 18 летальних; 426 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 279 випадків зараження; 13 осіб померли, 258 одужали;

• Рівненська область – 2473 випадки COVID-19; 47 осіб померли, 1379 одужали;

• Сумська область – 228 випадків зараження; з них 5 летальних; 168 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1483 випадки коронавірусу; 26 осіб померли, 1024 одужали;

• Харківська область – 1595 випадків; 62 людини померли, 752 одужали;

• Херсонська область – 183 випадки COVID-19; з них 3 летальних; 174 пацієнти одужали;

• Хмельницька область – 560 випадків зараження; 14 людей померли, 422 одужали;

• Черкаська область – 562 випадки; з них 20 летальних; 357 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 4013 випадків коронавірусу; 165 осіб померли, 1265 одужали;

• Чернігівська область – 427 випадків COVID-19; з них 10 летальних; 81 пацієнт одужав.