Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Всього в Україні досліджено 227 801 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли: 1301 дитина і 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 12 503 пацієнти, з них 1070 дітей і 2916 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина і 653 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 238 осіб, в тому числі одна дитина і 20 медиків.

В результаті ускладнень померло 25 медпрацівників. Серед померлих найбільше людей у ​​віці від 50 років (86%).

Випадки підтверджені:

  • Вінницька область – 715 (385 одужали)
  • Волинська область – 615 (150 одужали)
  • Дніпропетровська область – 837 (95 одужали)
  • Донецька область – 130 (35 одужали)
  • Житомирська область – 546 (140 одужали)
  • Закарпатська область – 885 (166 одужали)
  • Запорізька область – 378 (181 видужав)
  • Івано-Франківська область – 1210 (513 одужали)
  • Київ – 2280 (224 одужали)
  • Київська область – 1197 (208 одужали)
  • Кіровоградська область – 443 (319 одужали)
  • Луганська область – 42 (22 одужали)
  • Львівська область – 1019 (197 одужали)
  • Миколаївська область – 238 (82 одужали)
  • Одеська область – 746 (59 одужали)
  • Полтавська область – 264 (184 одужали)
  • Рівненська область – 1126 (347 одужали)
  • Сумська область – 162 (89 одужали)
  • Тернопільська область – 1078 (578 одужали)
  • Харківська область – 786 (119 одужали)
  • Херсонська область – 167 (117 одужали)
  • Хмельницька область – 253 (65 одужали)
  • Черкаська область – 372 (206 одужали)
  • Чернівецька область – 2694 (608 одужали)
  • Чернігівська область -108 (27 одужали)