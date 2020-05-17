В Україні за станом на 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них 5116 осіб одужали, 514 - померли. За останню добу лабораторно підтверджено 433 випадки.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Всього в Україні досліджено 227 801 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли: 1301 дитина і 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 12 503 пацієнти, з них 1070 дітей і 2916 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина і 653 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 238 осіб, в тому числі одна дитина і 20 медиків.

В результаті ускладнень померло 25 медпрацівників. Серед померлих найбільше людей у ​​віці від 50 років (86%).

Випадки підтверджені:

Вінницька область – 715 (385 одужали)

Волинська область – 615 (150 одужали)

Дніпропетровська область – 837 (95 одужали)

Донецька область – 130 (35 одужали)

Житомирська область – 546 (140 одужали)

Закарпатська область – 885 (166 одужали)

Запорізька область – 378 (181 видужав)

Івано-Франківська область – 1210 (513 одужали)

Київ – 2280 (224 одужали)

Київська область – 1197 (208 одужали)

Кіровоградська область – 443 (319 одужали)

Луганська область – 42 (22 одужали)

Львівська область – 1019 (197 одужали)

Миколаївська область – 238 (82 одужали)

Одеська область – 746 (59 одужали)

Полтавська область – 264 (184 одужали)

Рівненська область – 1126 (347 одужали)

Сумська область – 162 (89 одужали)

Тернопільська область – 1078 (578 одужали)

Харківська область – 786 (119 одужали)

Херсонська область – 167 (117 одужали)

Хмельницька область – 253 (65 одужали)

Черкаська область – 372 (206 одужали)

Чернівецька область – 2694 (608 одужали)

Чернігівська область -108 (27 одужали)