Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.
Всього в Україні досліджено 227 801 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли: 1301 дитина і 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 12 503 пацієнти, з них 1070 дітей і 2916 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина і 653 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 238 осіб, в тому числі одна дитина і 20 медиків.
В результаті ускладнень померло 25 медпрацівників. Серед померлих найбільше людей у віці від 50 років (86%).
Випадки підтверджені:
- Вінницька область – 715 (385 одужали)
- Волинська область – 615 (150 одужали)
- Дніпропетровська область – 837 (95 одужали)
- Донецька область – 130 (35 одужали)
- Житомирська область – 546 (140 одужали)
- Закарпатська область – 885 (166 одужали)
- Запорізька область – 378 (181 видужав)
- Івано-Франківська область – 1210 (513 одужали)
- Київ – 2280 (224 одужали)
- Київська область – 1197 (208 одужали)
- Кіровоградська область – 443 (319 одужали)
- Луганська область – 42 (22 одужали)
- Львівська область – 1019 (197 одужали)
- Миколаївська область – 238 (82 одужали)
- Одеська область – 746 (59 одужали)
- Полтавська область – 264 (184 одужали)
- Рівненська область – 1126 (347 одужали)
- Сумська область – 162 (89 одужали)
- Тернопільська область – 1078 (578 одужали)
- Харківська область – 786 (119 одужали)
- Херсонська область – 167 (117 одужали)
- Хмельницька область – 253 (65 одужали)
- Черкаська область – 372 (206 одужали)
- Чернівецька область – 2694 (608 одужали)
- Чернігівська область -108 (27 одужали)
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