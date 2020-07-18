Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 847 осіб: з них 61 дитина і 163 медики.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено: у Львівській області – 137, Києві – 108, Закарпатській області – 89, Івано-Франківській області – 76, Рівненській області – 75.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Чернігівській областях.
Загалом від ускладнень COVID-19 померли 1477 осіб, з них 21 – за останню добу.
При цьому одужали вже 30 522 людини, за добу – 756.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область 2 271 випадок; з них 39 летальних; 1736 пацієнтів одужали;
- Волинська область– 3219 випадків; 74 людини померли, 2094 одужали;
- Дніпропетровська область– 1183 випадки; з них 25 летальних; 1063 пацієнти одужали;
- Донецька область– 791 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали;
- Житомирська область– 1584 випадки; 34 людини померли, 1249 одужали;
- Закарпатська область– 4318 випадків; 148 людей померли, 1546 одужали;
- Запорізька область– 665 випадків; з них 20 летальних; 541 пацієнт одужав;
- Івано-Франківська область– 3385 випадків; 120 осіб померли, 1304 одужали;
- місто Київ– 6797 випадків; 128 осіб померли, 2360 одужали;
- Київська область– 3229 випадків; з них 59 летальних; 2219 пацієнтів одужали;
- Кіровоградська область– 677 випадків; 33 людини померли, 611 одужали;
- Луганська область– 105 випадків; з них 1 летальний; 79 пацієнтів одужали;
- Львівська область– 7891 випадок; 207 людей померли, 1326 одужали;
- Миколаївська область– 510 випадків; з них 12 летальних; 403 пацієнти одужали;
- Одеська область– 2492 випадки; з них 35 летальних; 1117 пацієнтів одужали;
- Полтавська область– 348 випадків; 13 осіб померли, 310 одужали;
- Рівненська область– 5015 випадків; 87 людей померли, 3576 одужали;
- Сумська область– 355 випадків; з них 6 летальних; 307 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область– 2394 випадки; 34 людини померли, 1529 одужали;
- Харківська область– 2971 випадок; 116 людей померли, 1595 одужали;
- Херсонська область– 209 випадків; з них 3 летальних; 192 пацієнти одужали;
- Хмельницька область– 963 випадки; з них 22 летальних; 818 пацієнтів одужали;
- Черкаська область– 818 випадків; 32 людини померли, 612 одужали;
- Чернівецька область– 5289 випадків; 204 людини померли, 3331 одужав;
- Чернігівська область– 632 випадки; з них 14 летальних; 309 пацієнтів одужали.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.