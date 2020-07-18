В Україні станом на 18 липня зафіксовано 58 тисяч 111 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 847 осіб: з них 61 дитина і 163 медики.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено: у Львівській області – 137, Києві – 108, Закарпатській області – 89, Івано-Франківській області – 76, Рівненській області – 75.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Загалом від ускладнень COVID-19 померли 1477 осіб, з них 21 – за останню добу.

При цьому одужали вже 30 522 людини, за добу – 756.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область 2 271 випадок; з них 39 летальних; 1736 пацієнтів одужали;

2 271 випадок; з них 39 летальних; 1736 пацієнтів одужали; Волинська область – 3219 випадків; 74 людини померли, 2094 одужали;

– 3219 випадків; 74 людини померли, 2094 одужали; Дніпропетровська область – 1183 випадки; з них 25 летальних; 1063 пацієнти одужали;

– 1183 випадки; з них 25 летальних; 1063 пацієнти одужали; Донецька область – 791 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали;

– 791 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали; Житомирська область – 1584 випадки; 34 людини померли, 1249 одужали;

– 1584 випадки; 34 людини померли, 1249 одужали; Закарпатська область – 4318 випадків; 148 людей померли, 1546 одужали;

– 4318 випадків; 148 людей померли, 1546 одужали; Запорізька область – 665 випадків; з них 20 летальних; 541 пацієнт одужав;

– 665 випадків; з них 20 летальних; 541 пацієнт одужав; Івано-Франківська область – 3385 випадків; 120 осіб померли, 1304 одужали;

– 3385 випадків; 120 осіб померли, 1304 одужали; місто Київ – 6797 випадків; 128 осіб померли, 2360 одужали;

– 6797 випадків; 128 осіб померли, 2360 одужали; Київська область – 3229 випадків; з них 59 летальних; 2219 пацієнтів одужали;

– 3229 випадків; з них 59 летальних; 2219 пацієнтів одужали; Кіровоградська область – 677 випадків; 33 людини померли, 611 одужали;

– 677 випадків; 33 людини померли, 611 одужали; Луганська область – 105 випадків; з них 1 летальний; 79 пацієнтів одужали;

– 105 випадків; з них 1 летальний; 79 пацієнтів одужали; Львівська область – 7891 випадок; 207 людей померли, 1326 одужали;

– 7891 випадок; 207 людей померли, 1326 одужали; Миколаївська область – 510 випадків; з них 12 летальних; 403 пацієнти одужали;

– 510 випадків; з них 12 летальних; 403 пацієнти одужали; Одеська область – 2492 випадки; з них 35 летальних; 1117 пацієнтів одужали;

– 2492 випадки; з них 35 летальних; 1117 пацієнтів одужали; Полтавська область – 348 випадків; 13 осіб померли, 310 одужали;

– 348 випадків; 13 осіб померли, 310 одужали; Рівненська область – 5015 випадків; 87 людей померли, 3576 одужали;

– 5015 випадків; 87 людей померли, 3576 одужали; Сумська область – 355 випадків; з них 6 летальних; 307 пацієнтів одужали;

– 355 випадків; з них 6 летальних; 307 пацієнтів одужали; Тернопільська область – 2394 випадки; 34 людини померли, 1529 одужали;

– 2394 випадки; 34 людини померли, 1529 одужали; Харківська область – 2971 випадок; 116 людей померли, 1595 одужали;

– 2971 випадок; 116 людей померли, 1595 одужали; Херсонська область – 209 випадків; з них 3 летальних; 192 пацієнти одужали;

– 209 випадків; з них 3 летальних; 192 пацієнти одужали; Хмельницька область – 963 випадки; з них 22 летальних; 818 пацієнтів одужали;

– 963 випадки; з них 22 летальних; 818 пацієнтів одужали; Черкаська область – 818 випадків; 32 людини померли, 612 одужали;

– 818 випадків; 32 людини померли, 612 одужали; Чернівецька область – 5289 випадків; 204 людини померли, 3331 одужав;

– 5289 випадків; 204 людини померли, 3331 одужав; Чернігівська область– 632 випадки; з них 14 летальних; 309 пацієнтів одужали.