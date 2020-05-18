Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.
Всього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР.
Всього захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 12 745 пацієнтів, з них 1 090 дітей і 2988 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5871 осіб, з них 234 дитини і 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, в тому числі одна дитина і 21 медик.
В результаті ускладнень померли 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).
Загалом 5276 пацієнтів уже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Випадки підтверджені:
- Вінницька область – 733 (386 одужали)
- Волинська область – 625 (150 одужали)
- Дніпропетровська область – 843 (95 одужали)
- Донецька область – 131 (42 одужали)
- Житомирська область – 564 (149 одужали)
- Закарпатська область – 901 (189 одужали)
- Запорізька область – 382 (185 одужали)
- Івано-Франківська область – 1221 (513 одужали)
- Київ – 2321 (224 одужали)
- Київська область – 1224 (212 одужали)
- Кіровоградська область – 445 (319 одужали)
- Луганська область – 42 (22 одужали)
- Львівська область – 1066 (206 одужали)
- Миколаївська область – 262 (82 одужали)
- Одеська область – 764 (60 одужали)
- Полтавська область – 264 (189 одужали)
- Рівненська область – 1167 (353 одужали)
- Сумська область – 163 (89 одужали)
- Тернопільська область – 1081 (599 одужали)
- Харківська область – 789 (147 одужали)
- Херсонська область – 168 (126 одужали)
- Хмельницька область – 267 (67 одужали)
- Черкаська область – 372 (207 одужали)
- Чернівецька область – 2713 (634 одужали)
- Чернігівська область – 108 (31 видужав).
- В Україні за станом на 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них 5116 осіб одужали, 514 – померли. За останню добу лабораторно підтверджено 433 випадки.