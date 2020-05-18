Станом на 18 травня в Україні підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 5 276 осіб одужали, 535 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 325 випадків інфікування.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Всього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР.

Всього захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 12 745 пацієнтів, з них 1 090 дітей і 2988 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5871 осіб, з них 234 дитини і 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, в тому числі одна дитина і 21 медик.

В результаті ускладнень померли 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

Загалом 5276 пацієнтів уже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки підтверджені:

Вінницька область – 733 (386 одужали)

Волинська область – 625 (150 одужали)

Дніпропетровська область – 843 (95 одужали)

Донецька область – 131 (42 одужали)

Житомирська область – 564 (149 одужали)

Закарпатська область – 901 (189 одужали)

Запорізька область – 382 (185 одужали)

Івано-Франківська область – 1221 (513 одужали)

Київ – 2321 (224 одужали)

Київська область – 1224 (212 одужали)

Кіровоградська область – 445 (319 одужали)

Луганська область – 42 (22 одужали)

Львівська область – 1066 (206 одужали)

Миколаївська область – 262 (82 одужали)

Одеська область – 764 (60 одужали)

Полтавська область – 264 (189 одужали)

Рівненська область – 1167 (353 одужали)

Сумська область – 163 (89 одужали)

Тернопільська область – 1081 (599 одужали)

Харківська область – 789 (147 одужали)

Херсонська область – 168 (126 одужали)

Хмельницька область – 267 (67 одужали)

Черкаська область – 372 (207 одужали)

Чернівецька область – 2713 (634 одужали)

Чернігівська область – 108 (31 видужав).