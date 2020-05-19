В Україні станом на 19 травня підтверджено найменшу за останній місяць кількість нових випадків коронавірусу COVID-19. Крім того, кількість тих, хто одужав за добу, вдруге перевищила число хворих.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу підтверджено 260 нових випадків коронавірусу: зокрема, захворіли 24 дитини і 46 медиків. Це найменша кількість, починаючи з 20 квітня.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Києві (38), Львівській області (32), Чернівецькій області (29) і Харківській області (27).

Жодного нового випадку за добу не підтверджено: в Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях.

За добу померли ще 13 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 548 осіб, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років. Водночас одужали 356 осіб. Загалом 5276 пацієнтів уже одужали, зокрема 1445 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 18 тисяч 876 осіб, в тому числі 1348 дітей і 3696 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 239 тисяч 961 зразок методом ПЛР (7062 дослідження за минулу добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 751 випадок зараження; 11 осіб померли, 405 одужали;

• Волинська область – 635 випадків COVID-19; 17 пацієнтів померли; 158 одужали;

• Дніпропетровська область – 843 випадки захворювання; з них 13 летальних; 104 пацієнта одужали;

• Донецька область – 131 випадок COVID-19; 4 людини померли, 42 одужали;

• Житомирська область – 573 випадки COVID-19; 12 осіб померли, 185 одужали;

• Закарпатська область – 911 випадків коронавірусу; з них 24 летальних; 197 пацієнтів одужали;

• Запорізька область – 385 випадків COVID-19; з них 9 летальних; 196 осіб одужали;

• Івано-Франківська область – 1235 випадків COVID-19; 70 осіб померли, 524 одужали;

• місто Київ – 2359 випадків коронавірусу; з них 52 летальних; 285 пацієнтів одужали;

• Київська область – 1245 випадків коронавірусу; 29 осіб померли, 212 одужали;

• Кіровоградська область – 445 випадків захворювання; 20 пацієнтів померли, 326 одужали;

• Луганська область – 42 випадки зараження; 23 пацієнта одужали;

• Львівська область – 1098 випадків COVID-19; з них 30 летальних; 216 осіб одужали;

• Миколаївська область – 263 випадки захворювання; 6 людей померли, 98 одужали;

• Одеська область – 784 випадки; з них 13 летальних; 80 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 264 випадки зараження; 10 осіб померли, 203 одужали;

• Рівненська область – 1188 випадків COVID-19; 29 осіб померли, 370 одужали;

• Сумська область – 164 випадки коронавірусу; з них 4 летальних; 98 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1081 випадок зараження; 22 пацієнта померли, 619 одужали;

• Харківська область – 816 випадків COVID-19; 30 осіб померли, 163 одужали;

• Херсонська область – 168 випадків, з них 2 летальних; 132 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 267 випадків зараження; з них 9 летальних; 67 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 376 випадків COVID-19; 16 осіб померли, 217 одужали;

• Чернівецька область – 2742 випадки COVID-19; 110 осіб померли, 682 одужали;

• Чернігівська область – 110 випадків захворювання; з них 6 летальних; 31 пацієнт одужав.

На амбулаторному лікуванні перебувають 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей і 3025 медпрацівників.

У цілому потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини і 671 медик.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 245 осіб, в тому числі одна дитина і 21 медик.