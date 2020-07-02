В Україні станом на 2 липня підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них 20 053 одужали, 1185 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу виявили 889 нових випадків: з них 38 дітей та 63 медичних працівники.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією було зафіксовано: у Львівській області – 152, Києві – 104, Рівненській області – 93, Закарпатській області – 85, Волинській області – 81.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Черкаській та Миколаївській областях.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 1895 випадків зараження, 30 з яких летальні; 1250 осіб одужали;

Волинська область – 2508 випадків коронавірусу; 62 людини померли, 744 одужали;

Дніпропетровська область – 1 095 випадків COVID-19; 23 людини померли, 935 одужали;

Донецька область – 562 випадки, 9 з яких летальні; 167 пацієнтів одужали;

Житомирська область – 1421 випадок, 30 з яких летальні; 849 пацієнтів одужали;

Закарпатська область – 3046 випадків зараження; 97 людей померли, 975 одужали;

Запорізька область – 576 випадків, 17 з яких летальні; 442 пацієнта одужали;

Івано-Франківська область 2489 випадків; 102 особи померли, 1108 одужали;

місто Київ – 5242 випадки коронавірусу; 111 осіб померли, 1642 одужали;

Київська область – 2655 випадків; 51 особа померла, 1398 одужали;

Кіровоградська область – 650 випадків, 31 з яких летальний, 551 пацієнт одужав;

Львівська область – 5730 випадків зараження; 146 людей померли, 856 одужали;

Луганська область – 83 випадки COVID-19; 59 пацієнтів одужали;

Миколаївська область – 447 випадків зараження, 10 з них летальні; 288 пацієнтів одужали;

Одеська область – 1736 випадків, з яких 24 летальні; 761 пацієнт одужав;

Полтавська область – 320 випадків коронавірусу; 13 людей померли, 273 одужали;

Рівненська область – 3877 випадків; 70 осіб померли, 1875 одужали;

Сумська область – 302 випадки, з них 5 летальні; 237 осіб одужали;

Тернопільська область – 1958 випадків захворювання; 29 людей померли, 1177 одужали;

Харківська область – 2207 випадків, з них 84 летальні; 1137 пацієнтів одужали;

Херсонська область – 194 випадки COVID-19; 3 людини померли, 179 одужали;

Хмельницька область – 808 випадків захворювання, з них 18 летальні; 558 пацієнтів одужали;

Черкаська область – 645 випадків; 26 людей померли, 477 одужали;

Чернівецька область – 4894 випадки COVID-19; 183 осіб померли, 1970 одужали;

Чернігівська область – 547 випадків, з яких 11 летальних; 145 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 02.07 складає 24 650 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (304,1), Львівській (188,3) та Рівненській (167,6) областях.

Наразі госпіталізовано 4485 осіб, з них 98 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 234 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 401 пацієнт.

Захворювання підтверджено у 3308 дітей та 6828 медиків, з них 4175 медпрацівників одужали.

33 653 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 677 257, методом ІФА — 228 357.