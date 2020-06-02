В Україні другий день поспіль спостерігається зменшення кількості нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 328 людей: з них 22 дитини і 61 медик (станом на 1 червня повідомлялося про 340 випадків COVID-19, а станом на 31 травня – про 468).

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Рівненській області (53), Житомирській і Львівській областях (по 34).

При цьому нових випадків не виявили: в Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Протягом доби померли ще 9 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 727 осіб (серед них 36 медиків). Одужали за добу ще 388 пацієнтів. Загалом з початку спалаху подолали коронавірус 10 тис. 78 осіб (в тому числі 2428 медпрацівників і 680 дітей).

За весь час епідемії в Україні захворіли 24 тис. 340 осіб: з них 1747 дітей і 4682 медика.

Всього потребували госпіталізації 7444 людини, в тому числі 287 дітей та 877 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 286 людей, в тому числі одна дитина і 26 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 371 тис. 668 зразків методом ПЛР (8097 за останню добу) і 15 тис. 615 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1029 випадків зараження; з них 16 летальних; 619 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 942 випадки COVID-19; 26 осіб померли, 264 одужали;

• Дніпропетровська область – 943 випадки захворювання; з них 21 летальний; 266 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 164 випадки; з них 4 летальних; 94 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 776 випадків коронавірусу; 14 людей померли, 443 одужали;

• Закарпатська область – 1216 випадків зараження; 28 осіб померли, 410 одужали;

• Запорізька область – 450 випадків COVID-19; 13 пацієнтів померли, 253 одужали;

• Івано-Франківська область – 1442 випадки коронавірусу; 83 людини померли, 843 одужали;

• місто Київ – 3071 випадок COVID-19; 69 пацієнтів померли, 718 одужали;

• Київська область – 1 623 випадки; з них 36 летальних; 399 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 516 випадків; 25 осіб померли, 403 одужали;

• Луганська область – 47 випадків COVID-19; 40 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 1734 випадки захворювання; 58 осіб померли, 438 одужали;

• Миколаївська область – 294 випадки; з них 7 летальних; 173 пацієнта одужали;

• Одеська область – 896 випадків зараження; 17 осіб померли, 225 одужали;

• Полтавська область – 271 випадок COVID-19; з них 13 летальних; 249 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 1823 випадки коронавірусу; 39 осіб померли, 960 одужали;

• Сумська область – 173 випадки; з них 4 летальних; 147 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1180 випадків COVID-19; 26 осіб померли, 921 одужала;

• Харківська область – 1105 випадків; 48 осіб померли, 448 одужали;

• Херсонська область – 178 випадків зараження; з них 3 летальних; 161 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 458 випадків; 11 осіб померли, 245 одужали;

• Черкаська область – 411 випадків COVID-19; з них 16 летальних; 316 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 3410 випадків коронавірусу; 144 людини померли, 980 одужали;

• Чернігівська область – 188 випадків COVID-19; з них 6 летальних; 63 пацієнта одужали.

Статистика за віковими групами

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, приріст підтверджених хворих на COVID-19 за останню добу (1 червня) в порівнянні з попереднім днем склав +2,4 %.

Відсотковий розподіл інфікування COVID-19 у вікових групах:

• 0-9 років – 3,6 %;

• 10-19 років – 4,8 %;

• 20-29 років – 10,23 %;

• 30-39 років – 16,71 %;

• 40-49 років – 18,9 %;

• 50-59 років – 21,09 %;

• 60-69 років – 15,79 %;

• 70 і більше років – 8,87 %.

Серед тих, у кого підтверджено коронавірус, переважають жінки (57,9 %) і люди у віці від 30 до 69 років (72,5 %).