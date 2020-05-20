В Україні станом на 20 травня зросла кількість нових випадків коронавірусу COVID-19, перевищивши показник у 19 тисяч.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 354 людини: з них 28 дітей та 61 медик.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Чернівецькій області (54), Києві (51), Волинській області (41).

За добу померли ще 16 осіб. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років. При цьому протягом доби одужали 323 людини. Загалом 5955 пацієнтів уже одужали, зокрема 1544 медпрацівника (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 19 тисяч 230 осіб: з них 1376 дітей і 3757 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 248 тисяч 529 зразків методом ПЛР (8568 досліджень за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 766 випадків зараження; з них 13 летальних; 425 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 676 випадків COVID-19; 21 людина померла, 168 одужали;

• Дніпропетровська область – 849 випадків коронавірусу; 13 осіб померли, 116 одужали;

• Донецька область – 133 випадки зараження; з них 4 летальних; 48 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 583 випадки захворювання; 12 осіб померли, 230 одужали;

• Закарпатська область – 922 випадки COVID-19; 24 людини померли, 216 одужали;

• Запорізька область – 385 випадків COVID-19; з них 9 летальних; 196 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1246 випадків коронавірусу; 71 людина померла, 539 одужали;

• місто Київ – 2410 випадків зараження; 54 людини померли, 306 одужали;

• Київська область – 1261 випадок COVID-19; 29 осіб померли, 218 одужали;

• Кіровоградська область – 450 випадків захворювання; з них 20 летальних; 332 людини одужали;

• Луганська область – 42 випадки COVID-19; 23 пацієнта одужали;

• Львівська область – 1136 випадків зараження; 31 людина померла, 225 одужали;

• Миколаївська область – 264 випадки коронавірусу; з них 6 летальних; 98 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 792 випадки COVID-19; 13 осіб померли, 86 одужали;

• Полтавська область – 265 випадків захворювання; з них 10 летальних; 213 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 1217 випадків зараження; 29 осіб померли, 412 одужали;

• Сумська область – 164 випадки коронавірусу; з них 4 летальних; 100 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1089 випадків COVID-19; 22 людини померли, 647 одужали;

• Харківська область – 836 випадків коронавірусу; 32 людини померли, 176 одужали;

• Херсонська область – 172 випадки захворювання; з них 2 летальних; 132 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 280 випадків зараження; 9 людей померли, 73 одужали;

• Черкаська область – 381 випадок захворювання; 16 осіб померли, 225 одужали;

• Чернівецька область – 2796 випадків COVID-19; 114 осіб померли, 710 одужали;

• Чернігівська область – 115 випадків коронавірусу; з них 6 летальних; 41 пацієнт одужав.

На амбулаторному лікуванні перебувають 13 тисяч 140 пацієнтів, з них 1138 дітей і 3069 медпрацівників.

Всього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 247 осіб, в тому числі одна дитина і 21 медик.