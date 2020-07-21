В Україні станом на 21 липня підтверджено 60 тисяч 166 випадків COVID-19, за добу виявили 673 нових випадки.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 673 людини: з них 50 дітей і 35 медиків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75 та Києві – 73.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Сумській області.

Загалом від COVID-19 померли 1518 людей, з них 20 – за останню добу.

При цьому одужали вже 32 199 людей, за добу – 760.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2330 випадків; з них 42 летальні; 1770 пацієнтів одужали;

Волинська область — 3318 випадків; 77 людей померли; 2216 одужали;

Дніпропетровська область — 1224 випадки; з них 25 летальних; 1067 пацієнтів одужали;

Донецька область — 797 випадків; з них 11 летальних; 298 пацієнтів одужали;

Житомирська область — 1609 випадків; 35 людей померли, 1264 одужали;

Закарпатська область — 4518 випадків; 160 людей померли, 1650 одужали;

Запорізька область — 682 випадки; з них 21 летальний; 552 пацієнти одужали;

Івано-Франківська область — 3611 випадків; 123 особи померли, 1362 одужали;

Кіровоградська область — 686 випадків; з них 33 летальних; 612 пацієнтів одужали;

м. Київ — 7034 випадки; 128 осіб померли, 2455 одужали ;

Київська область — 3332 випадки; 59 людей померли, 2307 одужали;

Львівська область — 8229 випадків; 212 людей померли, 1709 одужали;

Луганська область — 110 випадків; з них 1 летальний; 83 пацієнти одужали;

Миколаївська область — 524 випадки; з них 12 летальних; 409 пацієнтів одужали;

Одеська область — 2638 випадків; з них 37 летальні; 1129 пацієнтів одужали;

Полтавська область — 356 випадків; 13 осіб померли, 313 одужали;

Рівненська область — 5183 випадки; 89 людей померли, 3853 одужали;

Сумська область — 371 випадок; з них 6 летальних; 304 пацієнти одужали;

Тернопільська область — 2466 випадків; 35 людей померли, 1593 одужали;

Харківська область — 3082 випадки; 118 людей померли, 1706 одужали;

Херсонська область — 216 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;

Хмельницька область — 991 випадок; з них 23 летальних; 826 пацієнтів одужали;

Чернівецька область — 5363 випадки; 205 людей померли, 3579 одужали;

Черкаська область — 847 випадків; 35 людей померли, 622 одужали;

Чернігівська область — 649 випадків; з них 15 летальних; 309 пацієнтів одужали.