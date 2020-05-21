В Україні станом на 21 травня кількість випадків коронавірусу COVID-19 перевищила позначку в 19,7 тисяч. Нові випадки підтверджені практично у всіх регіонах України.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 476 людей: з них 29 дітей та 76 медиків.

Нові випадки зараження зафіксовані в усіх регіонах, крім Черкаської області.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: в Рівненській області (70), Київській області (55), Чернівецькій області (46) і Києві (65).

За добу померли ще 15 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 579 людей, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років. Водночас за добу одужали ще 272 людини. Загалом 6227 пацієнтів уже одужали, зокрема 1617 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 19 тисяч 706 осіб: з них 1405 дітей і 3833 медика.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 257 тис. 890 зразків методом ПЛР. Варто відзначити, що за минулу добу було проведено рекордну кількість досліджень – 9361.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 788 випадків зараження; 13 осіб померли, 425 одужали;

• Волинська область – 698 випадків; з них 21 летальний; 172 пацієнта одужали;

• Дніпропетровська область – 856 випадків захворювання; 13 осіб померли, 121 одужала;

• Донецька область – 138 випадків COVID-19; з них 4 летальних; 52 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 589 випадків COVID-19; 13 осіб померли, 248 одужали;

• Закарпатська область – 964 випадки коронавірусу; 24 людини померли, 224 одужали;

• Запорізька область – 398 випадків коронавірусу; з них 11 летальних; 213 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1257 випадків COVID-19; 73 людини померли, 562 одужали;

• місто Київ – 2475 випадків коронавірусу; з них 57 летальних; 315 пацієнтів одужали;

• Київська область – 1316 випадків зараження; 29 осіб померли, 238 одужали;

• Кіровоградська область – 455 випадків COVID-19; 21 людина померла, 336 одужали;

• Луганська область – 43 випадки захворювання; 33 пацієнта одужали;

• Львівська область – 1175 випадків зараження; 32 людини померли, 234 одужали;

• Миколаївська область – 274 випадки COVID-19; з них 7 летальних; 101 пацієнт одужав;

• Одеська область – 806 випадків; з них 14 летальних; 99 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 266 випадків COVID-19; 10 осіб померли, 213 одужали;

• Рівненська область – 1287 випадків зараження; 29 осіб померли, 449 одужали;

• Сумська область – 165 випадків захворювання; з них 4 летальних; 102 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 1098 випадків коронавірусу; 23 людини померли, 678 одужали;

• Харківська область – 851 випадок COVID-19; 32 людини померли, 204 одужали;

• Херсонська область – 173 випадки; з них 2 летальних; 132 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 294 випадки коронавірусу; 9 людей померли, 80 одужали;

• Черкаська область – 381 випадок зараження; 16 осіб померли, 225 одужали;

• Чернівецька область – 2842 випадки COVID-19; 116 осіб померли, 730 одужали;

• Чернігівська область – 117 випадків зараження; з них 6 летальних; 41 пацієнт одужав.

На амбулаторному лікуванні перебувають 13 тисяч 501 пацієнт, з них 1166 дітей і 3132 медпрацівника.

Всього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей і 701 медик.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 249 осіб, в тому числі одна дитина і 22 медики.