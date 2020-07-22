Covid-19 Україна

оновлено 22.07.2020 о 15:02

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 22 липня

В Україні станом на 22 липня зафіксовано 60 тисяч 955 випадків захворювання на коронавірус.

Середа, 22 липня 2020, 15:05

COVID-19

Фото: pixabay

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 829 осіб: з них 75 дітей  і 83 медики.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві- 132, Львівській області – 124 та Івано-Франківській області – 78.

За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1534 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 973 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 33 172 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 60 тисяч 955 осіб: в тому числі 4329 дітей та 8103 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область — 2364 випадки; з них 42 летальні; 1806 пацієнтів одужали;
  • Волинська область — 3359 випадків; 79 людей померли; 2307 одужали;
  • Дніпропетровська область — 1260 випадків; з них 25 летальних; 1067 пацієнтів одужали;
  • Донецька область — 813 випадків; з них 11 летальних; 346 пацієнтів одужали;
  • Житомирська область — 1634 випадки; 35 людей померли, 1287 одужали;
  • Закарпатська область — 4578 випадків; 163 людини померли, 1717 одужали;
  • Запорізька область — 691 випадок; з них 21 летальний; 556 пацієнтів одужали;
  • Івано-Франківська область — 3689 випадків; 125 осіб померли, 1383 одужали;
  • Кіровоградська область — 688 випадків; з них 33 летальних; 618 пацієнтів одужали;
  • Київ — 7166 випадків; 128 осіб померли, 2521 одужала;
  • Київська область — 3359 випадків; 59 людей померли, 2397 одужали;
  • Львівська область — 8353 випадки; 212 людей померли, 1832 одужали;
  • Луганська область — 110 випадків; з них 1 летальний; 83 пацієнти одужали;
  • Миколаївська область — 527 випадків; з них 12 летальних; 410 пацієнтів одужали;
  • Одеська область — 2660 випадків; з них 38 летальні; 1140 пацієнтів одужали;
  • Полтавська область — 360 випадків; 13 осіб померли, 314 одужали;
  • Рівненська область — 5232 випадки; 91 людина померла, 4027 одужали;
  • Сумська область — 383 випадки; з них 7 летальних; 322 пацієнти одужали;
  • Тернопільська область — 208 випадків; 35 людей померли, 1608 одужали;
  • Харківська область — 3139 випадків; 119 людей померли, 1750 одужали;
  • Херсонська область — 217 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;
  • Хмельницька область — 994 випадки;  з них 23 летальних; 834 пацієнти одужали;
  • Чернівецька область — 5404 випадки; 208 людей померли, 3688 одужали;
  • Черкаська область — 853 випадки; 36 людей померли, 629 одужали;
  • Чернігівська область — 654 випадки; з них 15 летальних; 337 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 22 липня становить 26 289. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (251) Закарпатській (215,2)  та Чернівецькій (167,3) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 3891 особа, з них 84 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 948 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 469 пацієнтів.

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), Харківській та Чернівецькій (по 3,9%), а також у Полтавській (3,7%) областях.

За добу досліджено 13 574 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 907 360 зразків.

Теги: Коронавірус, Україна, области, статистика

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