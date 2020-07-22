Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 22 липня

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 829 осіб: з них 75 дітей і 83 медики.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві- 132, Львівській області – 124 та Івано-Франківській області – 78.
За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1534 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 973 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 33 172 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 60 тисяч 955 осіб: в тому числі 4329 дітей та 8103 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область — 2364 випадки; з них 42 летальні; 1806 пацієнтів одужали;
- Волинська область — 3359 випадків; 79 людей померли; 2307 одужали;
- Дніпропетровська область — 1260 випадків; з них 25 летальних; 1067 пацієнтів одужали;
- Донецька область — 813 випадків; з них 11 летальних; 346 пацієнтів одужали;
- Житомирська область — 1634 випадки; 35 людей померли, 1287 одужали;
- Закарпатська область — 4578 випадків; 163 людини померли, 1717 одужали;
- Запорізька область — 691 випадок; з них 21 летальний; 556 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область — 3689 випадків; 125 осіб померли, 1383 одужали;
- Кіровоградська область — 688 випадків; з них 33 летальних; 618 пацієнтів одужали;
- Київ — 7166 випадків; 128 осіб померли, 2521 одужала;
- Київська область — 3359 випадків; 59 людей померли, 2397 одужали;
- Львівська область — 8353 випадки; 212 людей померли, 1832 одужали;
- Луганська область — 110 випадків; з них 1 летальний; 83 пацієнти одужали;
- Миколаївська область — 527 випадків; з них 12 летальних; 410 пацієнтів одужали;
- Одеська область — 2660 випадків; з них 38 летальні; 1140 пацієнтів одужали;
- Полтавська область — 360 випадків; 13 осіб померли, 314 одужали;
- Рівненська область — 5232 випадки; 91 людина померла, 4027 одужали;
- Сумська область — 383 випадки; з них 7 летальних; 322 пацієнти одужали;
- Тернопільська область — 208 випадків; 35 людей померли, 1608 одужали;
- Харківська область — 3139 випадків; 119 людей померли, 1750 одужали;
- Херсонська область — 217 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;
- Хмельницька область — 994 випадки; з них 23 летальних; 834 пацієнти одужали;
- Чернівецька область — 5404 випадки; 208 людей померли, 3688 одужали;
- Черкаська область — 853 випадки; 36 людей померли, 629 одужали;
- Чернігівська область — 654 випадки; з них 15 летальних; 337 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 22 липня становить 26 289. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (251) Закарпатській (215,2) та Чернівецькій (167,3) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 3891 особа, з них 84 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 948 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 469 пацієнтів.
Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), Харківській та Чернівецькій (по 3,9%), а також у Полтавській (3,7%) областях.
За добу досліджено 13 574 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 907 360 зразків.
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