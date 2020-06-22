Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 569 589, методом ІФА – 128 716.

Всього захворювання підтверджено в 2735 дітей і 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10234 особи, підключені до апарату ШВЛ – 353 пацієнта. 27007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужали 3657 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджені:

  • Вінницька область – 1660 (1014 одужали)
  • Волинська область – 1852 (548 одужали)
  • Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали)
  • Донецька область – 362 (145 одужали)
  • Житомирська область – 1270 (633 одужали)
  • Закарпатська область – 2149 (842 одужали)
  • Запорізька область – 555 (391 одужали)
  • Івано-Франківська область – 2056 (1071 видужав)
  • Київ – 4368 (1391 одужали)
  • Київська область – 2236 (1100 одужали)
  • Кіровоградська область – 627 (508 одужали)
  • Луганська область – 72 (53 одужали)
  • Львівська область – 3980 (674 одужали)
  • Миколаївська область – 366 (265 одужали)
  • Одеська область – 1304 (551 видужав)
  • Полтавська область – 293 (262 одужали)
  • Рівненська область – 2963 (1526 одужали)
  • Сумська область – 258 (182 одужали)
  • Тернопільська область – 1728 (1073 одужали)
  • Харківська область – 1811 (872 одужали)
  • Херсонська область – 188 (175 одужали)
  • Хмельницька область – 622 (492 одужали)
  • Черкаська область – 603 (393 одужали)
  • Чернівецька область – 4357 (1574 одужали)
  • Чернігівська область – 480 (131 видужав).