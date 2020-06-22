Станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадок COVID-19, з них 16 642 пацієнта одужали, 1 012 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 681 випадок.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 569 589, методом ІФА – 128 716.

Всього захворювання підтверджено в 2735 дітей і 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10234 особи, підключені до апарату ШВЛ – 353 пацієнта. 27007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужали 3657 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька область – 1660 (1014 одужали)

Волинська область – 1852 (548 одужали)

Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали)

Донецька область – 362 (145 одужали)

Житомирська область – 1270 (633 одужали)

Закарпатська область – 2149 (842 одужали)

Запорізька область – 555 (391 одужали)

Івано-Франківська область – 2056 (1071 видужав)

Київ – 4368 (1391 одужали)

Київська область – 2236 (1100 одужали)

Кіровоградська область – 627 (508 одужали)

Луганська область – 72 (53 одужали)

Львівська область – 3980 (674 одужали)

Миколаївська область – 366 (265 одужали)

Одеська область – 1304 (551 видужав)

Полтавська область – 293 (262 одужали)

Рівненська область – 2963 (1526 одужали)

Сумська область – 258 (182 одужали)

Тернопільська область – 1728 (1073 одужали)

Харківська область – 1811 (872 одужали)

Херсонська область – 188 (175 одужали)

Хмельницька область – 622 (492 одужали)

Черкаська область – 603 (393 одужали)

Чернівецька область – 4357 (1574 одужали)

Чернігівська область – 480 (131 видужав).