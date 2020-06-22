Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 569 589, методом ІФА – 128 716.
Всього захворювання підтверджено в 2735 дітей і 6046 медиків. Госпіталізації потребували 10234 особи, підключені до апарату ШВЛ – 353 пацієнта. 27007 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужали 3657 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджені:
- Вінницька область – 1660 (1014 одужали)
- Волинська область – 1852 (548 одужали)
- Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали)
- Донецька область – 362 (145 одужали)
- Житомирська область – 1270 (633 одужали)
- Закарпатська область – 2149 (842 одужали)
- Запорізька область – 555 (391 одужали)
- Івано-Франківська область – 2056 (1071 видужав)
- Київ – 4368 (1391 одужали)
- Київська область – 2236 (1100 одужали)
- Кіровоградська область – 627 (508 одужали)
- Луганська область – 72 (53 одужали)
- Львівська область – 3980 (674 одужали)
- Миколаївська область – 366 (265 одужали)
- Одеська область – 1304 (551 видужав)
- Полтавська область – 293 (262 одужали)
- Рівненська область – 2963 (1526 одужали)
- Сумська область – 258 (182 одужали)
- Тернопільська область – 1728 (1073 одужали)
- Харківська область – 1811 (872 одужали)
- Херсонська область – 188 (175 одужали)
- Хмельницька область – 622 (492 одужали)
- Черкаська область – 603 (393 одужали)
- Чернівецька область – 4357 (1574 одужали)
- Чернігівська область – 480 (131 видужав).
- 22 червня у Всесвітній організації охорони здоров’я оголосили про добовий рекорд зафіксованих випадків зараження коронавірусом.