В Україні станом на 23 липня зафіксовано 61 тисячу 851 випадок захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 856 осіб: з них 71 дитина та 50 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві – 112, Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 76 та Рівненській області – 71.

За добу померли 17 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1551 летальний випадок.

При цьому за добу одужали 828 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 34 тисячі пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 61 тисяча 851 особа: в тому числі 4400 дітей та 8153 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2416 випадків; з них 43 летальні; 1868 пацієнтів одужали;

— 2416 випадків; з них 43 летальні; 1868 пацієнтів одужали; Волинська область — 3401 випадок; 80 людей померли; 2354 одужали;

— 3401 випадок; 80 людей померли; 2354 одужали; Дніпропетровська область — 1275 випадків; з них 26 летальних; 1067 пацієнтів одужали;

— 1275 випадків; з них 26 летальних; 1067 пацієнтів одужали; Донецька область — 818 випадків; з них 11 летальних; 416 пацієнтів одужали;

— 818 випадків; з них 11 летальних; 416 пацієнтів одужали; Житомирська область — 1654 випадки; 35 людей померли, 1324 одужали;

— 1654 випадки; 35 людей померли, 1324 одужали; Закарпатська область — 4641 випадок; 166 людей померли, 1780одужали;

— 4641 випадок; 166 людей померли, 1780одужали; Запорізька область — 700 випадків; з них 21 летальний; 556 пацієнтів одужали;

— 700 випадків; з них 21 летальний; 556 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 3765 випадків; 127 осіб померли, 1394 одужали;

— 3765 випадків; 127 осіб померли, 1394 одужали; Кіровоградська область — 689 випадків; з них 33 летальних; 619 пацієнтів одужали;

— 689 випадків; з них 33 летальних; 619 пацієнтів одужали; Київ — 7278 випадків; 128 осіб померли, 2546 одужали;

— 7278 випадків; 128 осіб померли, 2546 одужали; Київська область — 3391 випадок; 59 людей померли, 2465 одужали;

— 3391 випадок; 59 людей померли, 2465 одужали; Львівська область — 8462 випадки; 216 людей померли, 1903 одужали;

— 8462 випадки; 216 людей померли, 1903 одужали; Луганська область — 116 випадків; з них 1 летальний; 84 пацієнти одужали;

— 116 випадків; з них 1 летальний; 84 пацієнти одужали; Миколаївська область — 530 випадків; з них 12 летальних; 422 пацієнти одужали;

— 530 випадків; з них 12 летальних; 422 пацієнти одужали; Одеська область — 2691 випадок; з них 39 летальні; 1206 пацієнтів одужали;

— 2691 випадок; з них 39 летальні; 1206 пацієнтів одужали; Полтавська область — 371 випадок; 14 осіб померли, 315 одужали;

— 371 випадок; 14 осіб померли, 315 одужали; Рівненська область — 5303 випадки; 91 людина померла, 4095 одужали;

— 5303 випадки; 91 людина померла, 4095 одужали; Сумська область — 393 випадки; з них 7 летальних; 324 пацієнти одужали;

— 393 випадки; з них 7 летальних; 324 пацієнти одужали; Тернопільська область — 2548 випадків; 36 людей померли, 1620 одужали;

— 2548 випадків; 36 людей померли, 1620 одужали; Харківська область — 3203 випадки; 120 людей померли, 1806 одужали;

— 3203 випадки; 120 людей померли, 1806 одужали; Херсонська область — 218 випадків; з них 3 летальних; 194 пацієнти одужали;

— 218 випадків; з них 3 летальних; 194 пацієнти одужали; Хмельницька область — 1008 випадків; з них 23 летальних; 860 пацієнтів одужали;

— 1008 випадків; з них 23 летальних; 860 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 5443 випадки; 209 людей померли, 3775 одужали;

— 5443 випадки; 209 людей померли, 3775 одужали; Черкаська область — 870 випадків; 36 людей померли, 634 одужали;

— 870 випадків; 36 людей померли, 634 одужали; Чернігівська область— 667 випадків; з них 15 летальних; 373 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 23.07 складає 26 300. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (252) Закарпатській (215) та Чернівецькій (161,9) областях.

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4,1%), Харківській, Полтавській та Чернівецькій (по 3,8%) областях.

За добу досліджено 14 498 зразків методом ПЛР.