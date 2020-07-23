Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 856 осіб: з них 71 дитина та 50 медиків.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві – 112, Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 76 та Рівненській області – 71.
За добу померли 17 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1551 летальний випадок.
При цьому за добу одужали 828 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 34 тисячі пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 61 тисяча 851 особа: в тому числі 4400 дітей та 8153 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область— 2416 випадків; з них 43 летальні; 1868 пацієнтів одужали;
- Волинська область— 3401 випадок; 80 людей померли; 2354 одужали;
- Дніпропетровська область— 1275 випадків; з них 26 летальних; 1067 пацієнтів одужали;
- Донецька область— 818 випадків; з них 11 летальних; 416 пацієнтів одужали;
- Житомирська область— 1654 випадки; 35 людей померли, 1324 одужали;
- Закарпатська область— 4641 випадок; 166 людей померли, 1780одужали;
- Запорізька область— 700 випадків; з них 21 летальний; 556 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область— 3765 випадків; 127 осіб померли, 1394 одужали;
- Кіровоградська область— 689 випадків; з них 33 летальних; 619 пацієнтів одужали;
- Київ— 7278 випадків; 128 осіб померли, 2546 одужали;
- Київська область— 3391 випадок; 59 людей померли, 2465 одужали;
- Львівська область— 8462 випадки; 216 людей померли, 1903 одужали;
- Луганська область— 116 випадків; з них 1 летальний; 84 пацієнти одужали;
- Миколаївська область— 530 випадків; з них 12 летальних; 422 пацієнти одужали;
- Одеська область— 2691 випадок; з них 39 летальні; 1206 пацієнтів одужали;
- Полтавська область— 371 випадок; 14 осіб померли, 315 одужали;
- Рівненська область— 5303 випадки; 91 людина померла, 4095 одужали;
- Сумська область— 393 випадки; з них 7 летальних; 324 пацієнти одужали;
- Тернопільська область— 2548 випадків; 36 людей померли, 1620 одужали;
- Харківська область— 3203 випадки; 120 людей померли, 1806 одужали;
- Херсонська область— 218 випадків; з них 3 летальних; 194 пацієнти одужали;
- Хмельницька область— 1008 випадків; з них 23 летальних; 860 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область— 5443 випадки; 209 людей померли, 3775 одужали;
- Черкаська область— 870 випадків; 36 людей померли, 634 одужали;
- Чернігівська область— 667 випадків; з них 15 летальних; 373 пацієнти одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 23.07 складає 26 300. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (252) Закарпатській (215) та Чернівецькій (161,9) областях.
Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4,1%), Харківській, Полтавській та Чернівецькій (по 3,8%) областях.
За добу досліджено 14 498 зразків методом ПЛР.
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