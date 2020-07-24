В Україні станом на 24 липня зафіксовано 62 тисячі 823 випадки захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 972 особи: з них 65 дітей та 43 медики.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 126, Києві – 118, Рівненській області – 96, Івано-Франківській – 87 та Харківській області – 74.

За добу померли 20 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1571 летальний випадок.

При цьому за добу одужали 886 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 34 886 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 62 тисячі 823 особи: в тому числі 4465 дітей та 8169 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2462 випадки; з них 46 летальних; 1899 пацієнтів одужали;

— 2462 випадки; з них 46 летальних; 1899 пацієнтів одужали; Волинська область — 3446 випадків; 80 людей померли; 2441 одужала;

— 3446 випадків; 80 людей померли; 2441 одужала; Дніпропетровська область — 1302 випадки; з них 27 летальних; 1070 пацієнтів одужали;

— 1302 випадки; з них 27 летальних; 1070 пацієнтів одужали; Донецька область — 830 випадків; з них 11 летальних; 502 пацієнти одужали;

— 830 випадків; з них 11 летальних; 502 пацієнти одужали; Житомирська область — 1670 випадків; 35 людей померли, 1329 одужали;

— 1670 випадків; 35 людей померли, 1329 одужали; Закарпатська область — 4706 випадків; 168 людей померли, 1820 одужали;

— 4706 випадків; 168 людей померли, 1820 одужали; Запорізька область — 712 випадків; з них 21 летальний; 567 пацієнтів одужали;

— 712 випадків; з них 21 летальний; 567 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 3852 випадки; 130 осіб померли, 1408 одужали;

— 3852 випадки; 130 осіб померли, 1408 одужали; Кіровоградська область — 689 випадків; з них 33 летальних; 624 пацієнти одужали;

— 689 випадків; з них 33 летальних; 624 пацієнти одужали; Київ — 7369 випадків; 129 осіб померли, 2667 одужали;

— 7369 випадків; 129 осіб померли, 2667 одужали; Київська область — 3421 випадок; 59 людей померли, 2511 одужали;

— 3421 випадок; 59 людей померли, 2511 одужали; Львівська область — 8588 випадків; 221 людина померла, 1919 одужали;

— 8588 випадків; 221 людина померла, 1919 одужали; Луганська область — 118 випадків; з них 1 летальний; 84 пацієнти одужали;

— 118 випадків; з них 1 летальний; 84 пацієнти одужали; Миколаївська область — 536 випадків; з них 12 летальних; 425 пацієнтів одужали;

— 536 випадків; з них 12 летальних; 425 пацієнтів одужали; Одеська область — 2749 випадків; з них 40 летальні; 1227 пацієнтів одужали;

— 2749 випадків; з них 40 летальні; 1227 пацієнтів одужали; Полтавська область — 378 випадків; 14 осіб померли, 316 одужали;

— 378 випадків; 14 осіб померли, 316 одужали; Рівненська область — 5399 випадків; 91 людина померла, 4206 одужали;

— 5399 випадків; 91 людина померла, 4206 одужали; Сумська область — 397 випадків; з них 7 летальних; 327 пацієнтів одужали;

— 397 випадків; з них 7 летальних; 327 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 2604 випадки; 36 людей померли, 1681 одужала;

— 2604 випадки; 36 людей померли, 1681 одужала; Харківська область — 3277 випадків; 121 людина померла, 1846 одужали;

— 3277 випадків; 121 людина померла, 1846 одужали; Херсонська область — 218 випадків; з них 3 летальних; 198 пацієнтів одужали;

— 218 випадків; з них 3 летальних; 198 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1021 випадок; з них 23 летальних; 873 пацієнти одужали;

— 1021 випадок; з них 23 летальних; 873 пацієнти одужали; Чернівецька область — 5485 випадків; 210 людей померли, 3867 одужали;

— 5485 випадків; 210 людей померли, 3867 одужали; Черкаська область — 888 випадків; 36 людей померли, 645 одужали;

— 888 випадків; 36 людей померли, 645 одужали; Чернігівська область— 679 випадків; з них 17 летальних; 434 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 24 липня становить 26 366. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (256,8) Закарпатській (215) та Чернівецькій (161,9) областях.

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4,1%), Харківській, Полтавській та Чернівецькій (по 3,8%) областях.

За добу досліджено 16 323 зразки методом ПЛР. Усього проведено 937 006 ПЛР-досліджень.